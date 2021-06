Giglio, la foto del bacio piÃ¹ romantico della VI edizione 'Amore per l'arte'Â va ai gigliesi BancalÃ  e Pappacena

Giglio, la foto del bacio più romantico della VI edizione 'Amore per l'arte' va ai gigliesi Bancalà e Pappacena

I sola del Giglio: Il detto 'non è mai facile essere profeti in patria' non vale per due gigliesi, Romina Bancalà e Antonio Pappacena

che sono i vincitori della categoria 'foto del bacio romantico' nelle VI edizione speciale Amore per l'arte, de 'La notte romantica nei borghi più belli d'Italia' che si ès volto all'Isola del Giglio, così come in tutti i borghi della regione grazie all'Associazione "Borghi di Toscana" che ha organizzato in contemporanea la "Notte Romantica".

Una manifestazione dunque all'insegna del romanticismo che, tra i vari eventi prevedeva anche la premiazione per la foto del bacio più romantico. "Siamo felici della importante partecipazione all'evento - affermano il sindaco Sergio Ortelli e l'assessore al turismo Walter Rossi- ma anche della vittoria di due gigliesi.

La nostra Isola è ispiratrice di pensieri e momenti romantici, soprattutto per chi viene da fuori. In questo caso invece sono stati due nostri concittadini che hanno dimostrato, grazie alla loro foto, tutto il loro amore, che lo è anche per il luogo in cui vivono e che, evidentemente, non danno mai per scontato".