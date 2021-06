Sold out per ‘Vivi Le Mura’, un successo senza precedenti

La città di Grosseto riparte dal Cassero senese con l’’originale iniziativa ideata ed organizzata da CON.COR.D.A/Compagnia Francesca Selva e Istituzione Le Mura, patrocinata da Comune di Grosseto e realizzata con il contributo della Fondazione CR Firenze e la collaborazione con Le Orme soc. coop. Sponsor tecnici: Sapori e Saperi di Maremma e La Mieleria Rossi Novaro.

Grosseto: Un successo senza precedenti. La prima edizione di VIVI LE MURA ha ricevuto una straordinaria accoglienza da parte dei cittadini e dei turisti, tanto da registrare il tutto esaurito in tutte e tre le giornate della rassegna.

L’attesissimo evento, ideato ed organizzato da CON.COR.D.A/Compagnia Francesca Selva e Istituzione Le Mura con il patrocinio del Comune di Grosseto e realizzato con il contributo della Fondazione CR Firenze e la collaborazione con Le Orme soc. coop e il fondamentale sostegno degli sponsor tecnici Sapori e Saperi di Maremma e La Mieleria Rossi Novaro, non ha deluso le aspettative.

I feedback da parte del pubblico entusiasta non si sono fatti attenere, i commenti hanno infatti inondato i social e già si parla di una seconda edizione.

“Siamo grate veramente per averci dato la possibilità di vivere l'esperienza dei tre giorni della rassegna di "Vivi Le Mura" che ci ha permesso, dopo il lungo periodo del lockdown, di poter di nuovo apprezzare il nostro piccolo gioiello: le Mura Medicee e la passione per l'arte e la storia, grazie alle bravissime guide esperte de Le Orme e grazie all'originale percorso itinerante tra teatro di strada, danza e musica dal vivo e soprattutto con il pic nic sul prato del Cassero con i prodotti tipici maremmani offerti con l'ecobag, da consumare godendo dei bellissimi spettacoli al tramonto! Tutto perfetto, complimenti e grazie veramente di cuore, sperando di poterci di nuovo incontrare alla prossima esperienza!!!” scrivono Maria Pia e Maria Grazia.

“Desidero ringraziare "Vivi le Mura" che ha organizzato bellissime passeggiate sulle nostre splendide mura, con tanto di guida, performance di vario genere distribuite in vari punti ed anche prodotti gastronomici buonissimi in omaggio per tutti. Veramente bellissima iniziativa che ha animato le nostre mura e che, speriamo, si ripeta nel tempo!” ha commentato Mara.

“La gioia di tornare bambini, un mondo magico che emoziona. L'organizzazione è stata ottima, piacevole il percorso per tappe, graditi i sapori offerti” scrive uno dei partecipanti a cui fa eco un altro commento dello stesso tenore “Senz'altro una esperienza da ripetere, i figuranti ci hanno immerso in un mondo magico”.

Con VIVI LE MURA, dunque, la Città di Grosseto è tornata a vivere, riscoprendo i suoi magnifici luoghi, la passione per l’arte e il gusto della convivialità e si è riappropriata dei suggestivi spazi del Cassero senese, all’interno dei quali ha preso vita un percorso itinerante tra teatro di strada e di figura, danza e musica dal vivo che ha visto la partecipazione di artisti di strada e circensi, attori comici e burattinai, danzatori e musicisti dell’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto.

Il tour, accompagnato dalle guide esperte della cooperativa Le Orme, si è concluso con un pic-nic al tramonto durante il quale i partecipanti che avevano ricevuto all’ingresso una ecobag, hanno potuto degustare i prodotti del territorio offerti da Sapori e Saperi di Maremma e La Mieleria Rossi Novaro. Visto il grande successo ottenuto, gli organizzatori già pensano ad una seconda edizione ancora più ricca di sorprese.