Con il progetto ‘Di.le.de. – diritti, legalità, democrazia’ si parla di caporalato con Marco Omizzolo

Martedi’ 22 giugno in piazza della Palma.

Grosseto: Si chiude domani, martedì 22 giugno, il progetto Di.Le.De. – Diritti, legalità democrazia, promosso da Arci Toscana con il contributo della Regione Toscana.

Anche Arci Grosseto ha partecipato coinvolgendo alcune classi degli istituti superiori cittadini approfondendo le tematiche del progetto con un focus sulla tenuta di Suvignano, in provincia di Siena, un’azienda agricola confiscata alla mafia e con alcune proiezioni di documentari sugli argomenti trattati nel corso di questi mesi.

Domani, per l’incontro finale, in piazza della Palma a Grosseto, ci sarà Marco Omizzolo, sociologo e tra i massimi rappresentanti in Italia della lotta al caporalato. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione partendo dal suo libro “Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell’agromafia italiana” edito dalla Fondazione Feltrinelli. Ne parleranno con l’autore Simone Ferretti, presidente Arci Comitato Provinciale Grosseto, Lorenzo Rossi e Virginia Balbonesi, Progetto SIPLA Nord, altro progetto di cui Arci è partner e che si occupa proprio di caporalato.

IL LIBRO: Un viaggio nel cuore delle agromafie, tra caporali che lucrano sul lavoro di donne e uomini, spesso stranieri, sfruttati nelle serre italiane. Braccianti indotti ad assumere sostanze dopanti per lavorare come schiavi. Ragazzi che muoiono - letteralmente - di fatica. Donne che ogni giorno subiscono ricatti e violenze sessuali.

Un sistema pervasivo e predatorio che spinge alcuni lavoratori a suicidarsi, mentre padroni e padrini si spartiscono un bottino di circa 25 miliardi di euro l'anno. Un viaggio, quello di Omizzolo, condotto da infiltrato tra i braccianti indiani nell'Agro Pontino e proseguito fino alla regione indiana del Punjab, sulle tracce di un trafficante di esseri umani.

Un'inchiesta sul campo che parte dall'osservazione e arriva alla mobilitazione: scioperi, manifestazioni, denunce per rovesciare un sistema che si può sconfiggere.

MARCO OMIZZOLO è sociologo, responsabile scientifico della cooperativa In Migrazione. Si occupa di studi e ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni e sulla criminalità organizzata. È autore di saggi e ricerche nazionali ed internazionali in particolare sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura dei lavoratori stranieri.

Collabora con il master “Immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni sociali” dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e con redazioni di quotidiani e riviste italiane. Ha pubblicato recentemente “La Quinta Mafia” (RadiciFuture editore) e “Sotto padrone. uomini, donne e caporali nell’agromafia italiana” (Feltrinelli).