A Scarlino torna 'Castello d'autore'

Scarlino: Tre serate per tre differenti appuntamenti: Sabato 24 luglio Alice in "Alice canta Battiato"; Mercoledì 28 luglio Paolo Jannacci e band in "In concerto per Enzo"; Lunedì 2 agosto O. R.T. Attack in "Tango 2021 #Piazzolla".

Torna anche quest'anno, l'apprezzata rassegna che apre alle notti d'autore svelate nella Rocca Pisana e nel centro storico di Scarlino, nel pieno cuore della Maremma e della sua estate.



Sarà un tributo a un grande cantautore recentemente scomparso, la serata di apertura della rassegna. Alice, nota al grande pubblico per la famosa canzone Per Elisa, scritta da Franco Battiato, omaggia il suo mentore musicale dedicando alla sua memoria la serata e i brani musicali proposti con Alice canta Battiato.



Si continua con un altro omaggio a un grande musicista mercoledì 29 luglio, alle ore 21.30 con Paolo Jannacci, figlio dell'indimenticabile Enzo Jannacci, e la sua band. Paolo porterà a scarlino l'ironia e la giocosità della musica del padre con In concerto per Enzo. Paolo emozionerà con la voce, accompagnandosi al piano e raccontando aneddoti legati al rapporto con il padre.



La ricca proposta musicale è organizzata dal Comune di Scarlino in collaborazione con Ad Arte

Spettacoli e da questa edizione è resa possibile grazie anche al contributo di Nuova Solmine.



La conclusione della rassegna è prevista, come ormai consuetudine, per lunedì 2 agosto, puntuale alle ore 21.30 con l'invasione musicale dell'O. R. T. Attack che porterà lnote argentine, proveniente dalle migliori milonghe di Buenos Aires con Tango 2021 #Piazzolla.



«Siamo orgogliosi di ospitare anche nel 2021 la rassegna “Castello d’autore”, un vero fiore all’occhiello per l’estate scarlinese – dicono il sindaco Francesca Travison e l’assessore al Turismo Silvia Travison del Comune di Scarlino –. I tre concerti in programma sono all’altezza delle aspettative: Alice che canta Battito, Paolo Janacci che con la sua band ci farà ascoltare i brani del padre Enzo e l’Orchestra della Toscana, che già avevamo avuto modo di apprezzare lo scorso anno. Ringraziamo Ad Arte per l’organizzazione della rassegna e l'azienda Solmine per aver sostenuto l'iniziativa».



Biglietti: 20 euro Alice canta Battiato e In concerto per Enzo; 15 euro Tango 2021 #Piazzolla.



Per informazioni rivolgersi alla Pro Loco di Follonica, via Roma, telefono 056652012