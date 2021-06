Cultura. ‘La lettera e la dama’, presentazione del romanzo scritto dalla grossetana Cristina Gimignani. Un libro per lo sviluppo del territorio

L’evento si svolgerà in due tempi martedì 15 giugno: ospite d’onore Giovanni Alibrandi, caporedattore di costume e società.

Grosseto: Tutto è pronto per la presentazione dell’ultimo romanzo ‘La lettera e la dama’ della giornalista e scrittrice grossetana Cristina Gimignani.

Nel primo pomeriggio di martedì 15 giugno, alle 16.30 nella sala conferenze di Banca Tema, è fissato un incontro con la stampa dove l’autrice, assieme al direttore generale Fabio Becherini e Antonella Butelli Zoppas, Stefano Signori presidente Muvis, (museo del vino di Viterbo, più grande d’Europa), Angela Saba responsabile nazionale pastorizia Confagricoltura, Alessandro Antichi. L’evento, che sarà interamente ripreso e distribuito sui social, avrà un contributo video del presidente di Estra Francesco Macri’. Modera Giovanni Alibrandi.

La seconda parte della giornata si svolgerà alle 18.30 presso le Terme Leopoldine, con un evento degustazione (rigorosamente a invito) e presentato da Giancarlo Capecchi, a cui parteciperanno vari esponenti della realtà politica e imprenditoriale del territorio.

“Ho voluto dare questo taglio, perché le mie pagine devono essere vive, coinvolgere il lettore nelle sue emozioni più intime - dichiara Cristina Gimignani - l’incontro in banca Tema, sarà incentrato sulla presentazione tecnica del volume, mentre alle terme, ci sarà uno spazio ‘ le dame x la dama’ , con signore in abito rinascimentale che offriranno pane e formaggio, oltre al buffet ispirato alle ricette del periodo. Gli ospiti sul palco, a loro volta esprimeranno ‘lettere alla dama’ con un pensiero x questa pubblicazione, che spero possa coinvolgere la città e la sua storia’. Il menu’ , sarà composto dai formaggi citati nel romanzo, insieme a salumi, vini e piatti tipici della tradizione rinascimentale”.

Queste le ditte che hanno collaborato all’evento offrendo i propri prodotti, oltre alla partecipazione di Estra e banca Tema.

Angela Saba, responsabile nazionale pastorizia Confagricoltura, che offrirà una degustazione di pane e formaggio: ‘sono una pastora che tiene molto alla sua definizione . Ne ‘La lettera e la dama ,’ il pecorino in Toscana ricopre uno spazio importante , un volano x aiutare l’immedesimazione del lettore, anche se l’arte casearia del rinascimento, era molto diversa da quella di oggi.

Un assaggio di latticini, è offerto anche da Fabrizio Tistarelli presidente Lattemaremma Il formaggio è una parte integrante della nostra tradizione enogastronomica e in Maremma , abbiamo raggiunto ottime tecniche di LavorAzione : il pecorino , dal rinascimento entro’ nella grande storia culinaria italiana e fu tra i prodotti che Caterina de Medici porto’ alla corte di Francia .

Silvano Mori, titolare dell’azienda omonima , offre invece una degustazione di insaccati ‘ I salumi, non potevano mancare su una tavola del ‘500. Il ‘ tagliere’, era già usatissimo nelle stazioni di posta, che in Maremma erano molto rare, in quanto territorio vasto e scarsamente popolato. Il sale, disinfettava e l’insaccato era una garanzia per la conservazione del cibo, in un’epoca in cui non c’erano i frigoriferi.

Amedeo Vasellini proprietario delle terme leopoldine dove si svolgerà l’evento, assicura ‘abbiamo rispettato la tradizione del rinascimento dalle strutture in frutta di Maurizio Ciarapica , fino alla realizzazione di piatti secondo la ricetta tradizionale, con la zuppa di lardo e ceci, che nel ‘500 si era arricchita dei prodotti appena arrivati dall’America , come il pomodoro e la patata. Le creme, grandi protagoniste delle tavole rinascimentali , venivano solitamente gustate come piatto di mezzo, arricchito con la granella di mandorle.

Il vino, per la rivalutazione del territorio, sarà offerto da il Predicatore di Enrico Corsi e Alessandro Fiorini, titolare de La Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano. Il morellino era già sul territorio sin epoca etrusca . Nel rinascimento l'enologia non era raffinata come oggi , ma per riallacciarci ad un buon libro , si beveva declamando le letture nelle corti , anche se il vino veniva spesso annacquato, perché era molto forte’

Gli assaggi per la rivisitazione storica saranno forniti dal Muvis, il museo del vino più grande d’Europa, rappresentato dal suo presidente Stefano Signori, che ha svolto una ricerca mirata sugli usi rinascimentali ‘.

I Costumi delle dame sono a cura di Miriam Lusini titolare della sartoria artigianale , che ha creato il corteo storico di Pitigliano.