Cultura, tra Mozart e Haydn al Moderno

Grande successo al Teatro Moderno per il decennale della Stagione musicale La voce di ogni strumento con l'Orchestra della Toscana diretta da Beatrice Venezi.

Grosseto: Grande successo per il concerto in occasione del decennale de La stagione musicale "La Voce di ogni Strumento" che domenica 30 maggio ha ospitato sul palco del Teatro Moderno di Grosseto un concerto, organizzato in collaborazione con il Comune di Grosseto, dell'Orchestra della Toscana, diretta da Beatrice Venezi. Il programma si è aperto e chiuso sulle note di Wolfgang Amadeus Mozart, prima nel famoso incipit di apertura del Don Giovanni, e poi con la Sinfonia n.39 - spesso definita l'Eroica di Mozart per la tonalità in Mi bemolle maggiore e per la sua solennità. A intervallare la musica del genio salisburghese Luca Betti, tromba solista nel Concerto per tromba e orchestra di Haydn.

Composto nel 1796, questo concerto fu pensato ad hoc per il trombettista di corte Anton Weidinger, l'ideatore della tromba a chiavi, la tromba organizzata, una via di mezzo tra la tromba naturale e quella a pistoni. La comparsa di questo nuovo strumento interessò il pubblico e catturò la fantasia di molti compositori, tanto che nacquero molte pagine di buona musica per il nuovo modello di tromba.

Tra le autorità presenti: Leonardo Marras Assessore regionale Economia e Turismo, Olga Ciaramella Consigliere Provinciale, Cap. Antonio Giordano Comandante della Compagnia di Grosseto in rappresentanza della Guardia di Finanza, Claudio Pacella Presidente Consiglio Comunale, Colonnello Eros Zaniboni Comandante 4° STORMO, Colonnello Domenico Leotta Comandante SAVOIA CAVALLERIA, Colonnello Mario Marchisio Comandante Cemivet, Marco Busini Governatore LIONS DISTRETTO 108.

“L’emozione di vivere di nuovo un concerto dal vivo è indescrivibile – ha affermato il direttore artistico M° Gloria Mazzi – Siamo stati onorati di accogliere l’Orchestra della Toscana a Grosseto nella nostra Stagione “La voce di ogni strumento” con il solista alla tromba Luca Betti ed alla bacchetta il M° Beatrice Venezi. Gli applausi del pubblico sono la spinta ad andare avanti con entusiasmo. Un grazie di cuore a tutti gli enti, aziende e sostenitori delle nostre Stagioni Musicali e a tutti i nostri enti patrocinatori che ci accompagnano in questo viaggio che dura da 10 anni: Ministero della Difesa, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Teatri di Grosseto, Proloco di Grosseto, Savoia Cavalleria, Centro Militare Veterinario, 4°Stormo Caccia Intercettori, Guardia di Finanza, Lions Club Grosseto Host, Confindustria Toscana sud, Ascom Confcommercio, Fondazione Grosseto Cultura, Agimus, Soroptimist e SEAM, ANCE GROSSETO e al sostegno di numerosi sponsor locali”.

A.Gi.Mus. Grosseto è da sempre impegnata nel diffondere la conoscenza della musica, in particolare nei confronti delle giovani generazioni, ma anche come traino per la crescita e sviluppo di un territorio. Un'attività che si definisce attraverso l'organizzazione di momenti di spettacolo in location più o meno convenzionali, con momenti di formazione e di confronto e con la valorizzazione della funzione sociale della musica, che diventa uno strumento per facilitare l'incontro e il dialogo.