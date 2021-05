Firma copie in libreria, alla Mondadori c'è Paolo Pajer

Grosseto: Oggi, sabato 22 maggio, mattina e pomeriggio, alla libreria Mondadori in Corso Carducci 9 ospiterà un nuovo autore per il firma copie.

Paolo Pajer incontra il pubblico e firma le copie del romanzo “leggermente distopico” La torre dei venti editore. «Scoprì con amarezza che non aveva ancora toccato il fondo, e temette che il suo potesse essere un abisso mai visto prima.»

Cosa accadrebbe se chiedessi di andare in pensione oggi e tornare al lavoro fra dieci anni? Cosa accadrebbe se mi dicessero di sì? Cosa accadrebbe se il sogno si trasformasse in un incubo?

Leggermente distopico è un romanzo potente ma leggero: la storia sorprendente di un uomo comune che stenta a cogliere il valore della propria esistenza.

“In questa narrazione ho lasciato a briglia sciolta la mia vena ironica, il gusto del paradossale, la ricerca di una certa eccentricità linguistica, il piacere di percepire il suono delle parole e di sentirsi cullati dal ritmo delle frasi. Ho inseguito la meravigliosa sensazione di scrivere assecondando chi sono e come sono. Per me, una modalità inedita, quasi terapeutica.”

Paolo Pajer è nato a Venezia, cresciuto in Trentino, vive e lavora a Siena. Considera un’opportunità il fatto di avere radici disseminate. Appassionato di orizzonti e di scrittura, dopo aver pubblicato Il punto estremo e Per altre vite, lavori originali e in qualche modo connessi fra loro, è salito su La Torre dei Venti per sciogliere il filo e far volare la sua opera più enigmatica: Leggermente distopico.