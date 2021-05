ï»¿ï»¿La grossetana Daniela Rocchi protagonista di un video sulla splendida Isola di Capri

La grossetana Daniela Rocchi protagonista di un video sulla splendida Isola di Capri

Grosseto: Si intitola "Capri:Tra cielo e mare" il nuovo video di Salvatore Vivo, noto videomaker caprese. Protagonista di questa produzione sarà Daniela Rocchi, giovane violinista grossetata che vive a Capri.

L'idea nasce dalla voglia di raccontare, con immagini e musica, i luoghi più belli e caratteristici dell'Isola di Capri, coinvolgendo giovani artisti del posto.

"Questo video – spiega Salvatore Vivo – nasce dall'amore che ho per la mia terra, dal desiderio di voler mostrare le sue bellezze e di metterne in risalto i suoi aspetti che sono appunto il bellissimo cielo azzurro e il mare cristallino. Ho pensato di coinvolgere giovani artisti che vivono sull'isola, per dare spazio ai loro talenti. Daniela, violinista di talento, mi è sembrata giusta per la colonna sonora del mio progetto"



Sulle note di 7Years di Lukas Graham, in una versione interamente strumentale, Daniela Rocchi avrà così il compito di ricreare, attraverso la melodia elegante e moderna del suo violino elettico, la giusta atmosfera per mettere in risalto le bellezze dell'Isola immortalate dall'obiettivo di Capri Digital video di Salvatore e Antonio Vivo.



"A Capri mi sento come a casa – commenta Daniela Rocchi – e con immenso piacere ho risposto alla richiesta di Salvatore. L'idea mi ha colpito, sono pronta a raccontare con la mia musica un luogo così pieno di fascino come è Capri. Ho scelto questo brano come colonna sonora del video perché meglio riesce a trasportarmi nell'atmosfera che vorrei ricreare".



Questo nuovo progetto sboccia in una stagione ideale, come la primavera, che è la stagione della rinascita, il momento in cui si manifesta il risveglio della natura e metaforicamente anche il ritrovato vigore, la fiducia e l'entusiasmo per la vita. Un buon auspicio, dunque, per mostrare la voglia di rinascita e di ripresa di un territorio e della sua gente.



A breve inizieranno le riprese, poi il video sarà visionabile su tutti i canali social, Facebook, Instagram, Youtube.



"Con questo video – dicono Salvatore Vivo e Daniela Rocchi – auguriamo alla nostra Isola la giusta ripartenza dopo una stagione di restrizioni e rinunce in seguito all'emergenza sanitaria. Noi ce la mettiamo tutta per far conoscere le bellezze di Capri".



Daniela Rocchi, 32 anni, è nata a Grosseto ma oggi vive e lavora a Capri. Dopo essersi doplomata in violino al Conservatorio "Cilea" di Reggio Calabria a soli 18 anni, si specializza con seminari e masterclass esibendosi in tutta Italia. Nel 2017 viene chiamata a suonare di fronte al Presidente palestinese Abu Mazen per l'inaugurazione dell'ambasciata dello Stato di Palestina presso la Santa Sede in Vaticano.

Dal 2017 inizia anche un percorso artistico come solista. Nel 2020 esce il suo primo CD interamente dedicato alle cover di brani italiani ed internazionali. Il 14 febbraio 2021 è uscito "Perfect", musica e video sul tema dell'amore, realizzato con una collaborazione di artisti grossetani.



Salvatore Vivo è nato a Capri nel 1961. Da quasi 40 anni immortala, prima da fotografo e poi da videomaker, i momenti e i luoghi più belli dell’isola. Dagli anni Settanta fotografa artisti di tutto il modo e racconta con le sue immagini le principali manifestazioni folkloristiche del paese.