Agimus, 'Si torna a teatro!'

Domenica 30 maggio appuntamento con l'Orchestra della Toscana diretta da Beatrice Venezi

Grosseto: La stagione musica "La Voce di ogni Strumento" torna in teatro e lo fa alla grande, ospitando sul palco del Teatro Moderno di Grosseto un concerto dell'Orchestra della Toscana, diretta da Beatrice Venezi.

Lo spettacolo si terrà DOMENICA 30 MAGGIO alle ore 18.00.

Il programma si apre e si chiude sulle note di Wolfgang Amadeus Mozart, prima nel famoso incipit di apertura del Don Giovanni, e poi con la Sinfonia n.39 - spesso definita l'Eroica di Mozart per la tonalità in Mi bemolle maggiore e per la sua solennità. A intervallare la musica del genio salisburghese tocca a Luca Betti, tromba solista nel Concerto per tromba e orchestra di Haydn.

Composto nel 1796, questo concerto fu pensato ad hoc per il trombettista di corte Anton Weidinger, l'ideatore della tromba a chiavi, la tromba organizzata, una via di mezzo tra la tromba naturale e quella a pistoni. La comparsa di questo nuovo strumento interessò il pubblico e catturò la fantasia di molti compositori, tanto che nacquero molte pagine di buona musica per il nuovo modello di tromba.

In linea con le dispositive di sicurezza in materia di COVID-19, sarà garantito l'accesso solo a chi ha preventivamente prenotato e acquistato il biglietto sul sito www.agimusgrosseto.it . Saranno messe in atto tutte le misure per garantire la massima sicurezza agli spettatori.

INFO: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , teL. 339 7960148