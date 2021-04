La Maremma per Dante, première youtube di 'Dante Symphonie'

Grosseto: Domenica 18 aprile da Youtube ( https://youtu.be/SpBbcmBO6NM ) sarà trasmesso in première il concerto tenuto dai pianisti Jacopo Mai e Davide De Luca, con la partecipazione del coro femminile Nova Vita Ensemble, diretto dal Mo.Francesco Iannitti Piromallo.

Le misure sanitarie in vigore nella serata del concerto, realizzato domenica scorsa nel ricco cartellone predisposto dal Comitato Celebrativo de "La Maremma per Dante", hanno imposto l'assenza del pubblico in sala. Si è trattato di una rinuncia sofferta che ha favorito anche l'individuazione di forme alternative per andare incontro alle richieste dei melomani. Con l'ausilio della rete telematica, i pianisti Jacopo Mai e Davide de Luca, il Coro Nova Vita e il Mo. Francesco Iannitti Piromallo, direttore del coro, propongono il debutto online del concerto e invitano tutti gli interessati a seguire la première nella serata di domenica 18, durante la quale gli utenti online possono interagire con i maestri che a loro volta saranno collegati e seguiranno l'evento insieme al pubblico. Lo spartito di Franz Liszt e altri aspetti musicali di questa impegnativa interpretazione lasciano spazio ad una lettura approfondita. Sarà più certa l'individuazione di versi danteschi citati attraverso precise frasi musicali, che non sfuggono ad un ascoltatore attento.



“I miei studi su Liszt – precisa il Mo.Jacopo Mai - risalgono ai tempi del mio percorso accademico nel Conservatorio di Livorno. Ma la passione per la musica romantica e per il compositore ungherese è una costante del mio percorso musicale. E' ben nota la versione orchestrale ma poco conosciuta e poco eseguita risulta essere la versione da noi proposta. Lo stesso compositore, da quanto si ricava leggendo le sue annotazioni, intendeva offrire al pubblico delle vere performance, dove musica e pittura si confondessero. Anzi, pensò persino di portare in sala una speciale macchina che producesse i turbinii dell'inferno, a conferma della creatività senza briglie di Liszt. Questo aspetto affascinante lo rende molto attuale e fa di lui e della sua musica una sfida per giovani interpreti. Su questa strada intendo procedere.”



“Collaboro con il Mo. Jacopo Mai da alcuni anni - conferma il Mo. Davide de Luca - e la passione per Liszt e per la musica romantica è il collante che ci porta a eseguire concerti insieme. Ci siamo presentati in diverse occasioni, abbiamo partecipato a Orbetello Piano Festival, rassegna del Mo. Adorno, al Festival Musicale Eufonica, da me diretto, e a Siena. Non mancano i progetti, ma nell'immediato pensiamo di riproporre quest'opera con la presenza del pubblico, nel corso dell'estate.” Il Mo. Davide de Luca ha iniziato i suoi studi presso la Scuola Musicale di Grosseto, li ha proseguiti a Siena con il Mo. Héctor Moreno e al Conservatorio di Livorno. Attualmente si sta perfezionando all'Accademia di Musica di Pinerolo.



La registrazione del concerto permetterà al pubblico di compensare la rinuncia all'ascolto in presenza. Le due occasioni in cui viene trasmesso (ieri, sabato 17 aprile, è stato trasmesso su TV9 e oggi, domenica 18 aprile alle 19, su youtube) sono una concreta dimostrazione dell'impegno profuso nella programmazione e realizzazione del concerto. Sono anche un dovuto riconoscimento alla loro bravura e talento.



“La Maremma per Dante, Cultura per la vita 1321 – 2021” ha ottenuto per il momento il patrocinio del MIBACT, nel contesto di “Dante700”, del Pontificio Consiglio della Cultura, del SISMED, del Dipartimento di Scienze Storiche e Beni Culturali dell'UNISI, dell'Unione Fiorentina Museo Casa di Dante, della Regione Toscana, della Giunta Regionale della Toscana, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, della Provincia di Grosseto e del Comune di Grosseto.