Internet: la biblioteca della Toscana al Festival 2020 con 'Code is law books'

Appuntamento venerdì 30 ottobre, dalle 15.30, in modalità online, con l’incontro "Tecnologie emergenti e nuove sfide giuridiche".

Firenze: La biblioteca anche quest'anno partecipa all'Internet Festival di Pisa 2020 #Reset<https://www.internetfestival.it/>: sarà ospite nella sezione giuridica "Code is law" con una rubrica di proposte bibliografiche in video dal titolo “Code is law books”.

Il format verrà diffuso durante due webinar. Il primo appuntamento è per venerdì 30 ottobre, dalle 15.30, in modalità online, in cui la biblioteca della Toscana partecipa all’incontro online Tecnologie emergenti e nuove sfide giuridiche<https://www.internetfestival.it/programma/tecnologie-emergenti-e-nuove-sfide-giuridiche/>.

La sessione intende affrontare il rapporto che lega diritto e informatica, esaminando alcune antinomie cruciali della nostra contemporaneità. La tecnologia, infatti, consente inedite libertà, ma al tempo stesso apre nuove rischi di sorveglianza e controllo, che il diritto deve riuscire ad affrontare.

Le enormi possibilità promesse dalle tecnologie emergenti, come big data, IoT, IA, blockchain, realtà aumentata e computer quantistico, devono dunque fare i conti con nuove complesse sfide giuridiche da affrontare. A parlarne saranno Agostino Sibillo, Oreste Pollicino. Giovanni Ziccardi, Gian Luca Comandini. Moderano Fernanda Faini e Dianora Poletti.