Sabrina Grementieri firma le copie di 'Esprimi un desiderio'

Giovedì 22 ottobre mattina e pomeriggio presso la libreria Mondadori.



Grosseto: Ambientato nell’affascinante Maremma Toscana, tra mare e colline, il libro è una storia di rinascita e realizzazione.

Francesca ha quarant’anni, un (quasi) ex marito arrogante e meschino, due figli che stanno lasciando il nido e una madre anaffettiva. La sua è un’esistenza in gabbia, in cui il vuoto è ormai diventato una presenza dolorosa e costante. Quando si guarda allo specchio prova un senso di smarrimento da togliere il fiato, ma è proprio nel momento in cui la vita sembra averle già svelato tutto che il vento inizia a cambiare. Un vento toscano, che la porta a trascorrere l’estate da sola in Maremma allontanandosi dalla quotidianità e da ciò che conosce. A contatto con la natura e con passioni che credeva dimenticate, Francesca farà i conti con i sensi di colpa, con ciò che gli altri si aspettano da lei e con ciò che lei desidera veramente. E imparerà che prima di prendersi cura degli altri, deve imparare a prendersi cura di se stessa.



Sarebbe riduttivo definirlo semplicemente un romanzo femminile-sentimentale: questo è un libro sulle donne di oggi, sugli errori delle donne di oggi, sulle possibilità delle donne di oggi, che sono lavoratrici, sognatrici, madri e anche compagne, che rischiano, sbagliano, continuano a provarci e a riprovarci, comunque vada. Perché esprimere un desiderio è libertà, ma la libertà è rischio puro e, per essere libere, bisogna accettarne almeno un po’.



Diplomata in lingue e laureata in Scienze politiche a indirizzo internazionale con una tesi sul campo di concentramento di Buchenwald, Sabrina Grementieri esordisce con il suo primo romanzo nel 2012. Una seconda occasione e Noccioli di Ciliegie escono con la casa editrice digitale EEE. Nel 2014 esce nella collana Youfeel di Rizzoli Celeste era il mare, seguito da Il Principe Pirata con Emma Books. La Finestra sul Mare è pubblicato dalla casa editrice Sperling & Kupfer nel 2016 ed è stato tradotto in tedesco per la Mira Taschenbuch in Aprile 2018. Un sorriso dritto al cuore è un racconto breve che esce a settembre 2018 per la Oakmond Publishing. Con Fabbri Editori pubblica Il Calore della Neve, in libreria dal 23 Ottobre 2018, ed Esprimi un desiderio, l’ultimo nato, uscito l’11 Febbraio 2020. Ha scritto racconti per varie antologie – Voci a Matera, Italia terra d’amori, arte e sapori, E dopo carosello tutte a nanna, Amore fra le righe, My corazòn y tu corazòn.