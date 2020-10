Cultura: Ultime due giornate di TEDx Grosseto 'Xtra Time - time to take responsability', in modalitaâ€™ virtuale

Cultura: Ultime due giornate di TEDx Grosseto 'Xtra Time - time to take responsability', in modalita’ virtuale

Grosseto: Ultime due conferenze dell’evento TEDx Grosseto "Xtra Time - time to take responsability" il 21 ed il 22 ottobre, esclusivamente in streaming sul sito http://www.tedxgrosseto.it/, in osservanza del DPCM del 18 ottobre 2020. Un panel davvero importante affronterà affronterà i temi del cambiamento climatico, delle riserve idriche, dell’immigrazione, del governo dell’economia, nonché della salute e del benessere sociale.

L’evento è gratuito ed organizzato da La Maremma delle Idee, Nomisma, Fondazione Polo Universitario Grossetano, Università di Siena, USiena Alumni Grosseto, Affidaty e QualEnergia; gli interventi non in italiano sono sottotitolati.

Ecco il programma:

mercoledì 21 ottobre

Presentatore: Marco Marcatili - Nomisma

Bradley Garrett (Geografo sociale, esploratore e fotografo della University College Dublin, Irlanda) *(inglese) Preparing for anything and everything

Nadia Urbinati (Studiosa di teoria politica, docente alla Columbia University di New York)

*Una risposta politica globale a sfide globali

Heather Wokusch (Psicoterapista e esperto di apprendimento virtuale in Impact Tech, comunicazioni strategiche e interculturali, sviluppo organizzativo)

*(inglese) Protecting mental health in crazy times: A To-Do list

Fabio Zaffagnini (Fondatore del progetto Rockin’1000 la Community formata da migliaia di musicisti di tutto il mondo)

*Perché ci sono così poche donne alle feste rock?

giovedì 22 ottobre

Presentatore: Cristina Cherubini - Associazione USiena Alumni Grosseto

Riccardo Pilat (Fondatore della piattaforma Idee per il XXI secolo, membro della Cabina di Regia Benessere della Presidenza del Consiglio)

*L’odissea umanista nell’El Dorado digitale

Alexandra Elbakyan (Sviluppatore web e fondatrice di SCI-HUB, il primo sito Internet a fornire l’accesso pubblico e di massa a le pubblicazioni di ricerca scientifica)

*(russo) Removing all barriers to science globally

Luca Palchetti (Ricercatore all′Istituto Nazionale di Ottica – CNR. Coordinatore della missione spaziale FORUM per misurare l’emissione termica della Terra)

*Capire perché la terra sta diventando meno "cool"

Dan Hill (Svezia) (Architetto e urbanista, direttore di design strategico di Vinnova del governo svedese)

*(inglese) From lockdown to slowdown: new patterns of living for the 21st century

Gabriele Figus (Social media strategist, con una forte sensibilità ai dettagli ed una passione per le relazioni sociali, oltre che una maniacale attenzione ai linguaggi nelle diverse piattaforme social)

*Il reale potere delle community social

