Al cinema Stella il film 'Il regno' di Francesco Fanuele: una commedia per il Clorofilla film festival

Grosseto: Ancora proiezioni al cinema Stella in collaborazione con il Clorofilla film festival. Promosso da Legambiente, con il sostegno del bando Vivaio di Fondazione Sistema Toscana e della Cassa di Risparmio di Firenze, il festival propone nella sezione fuori concorso, domani mercoledì 21 ottobre al Cinema Stella, la commedia “Il regno” di Francesco Fanuele, interpretato da Stefano Fresi e Max Tortora.

Il film segue la storia di Giacomo, un comune autista di autobus, che all'età di dodici anni viene rinnegato dal padre e allontanato dalla tenuta agricola dov'è nato, situata nella periferia di Roma. Giacomo è cresciuto solo, con la convinzione di essere sbagliato per il padre e di conseguenza anche per il mondo intero.

Dopo trent'anni viene contattato dal vecchio avvocato del padre, l’eccentrico Bartolomeo Sanna, per partecipare ai funerali del defunto genitore. Ma una volta giunto all'ingresso dell'antico casale, strane circostanze si susseguono. Giacomo viene infatti accolto dall'avvocato che si presenta su una carrozza e scopre che il funerale si celebrerà all'interno della tenuta, con un prete che parlerà solo in latino insieme ad un numeroso gruppo di contadini vestiti di nero. A questo punto Giacomo apprende che il genitore ha trasformato la tenuta di famiglia in uno stato interamente autonomo da quello italiano, con le proprie leggi e il proprio conio, lontano da qualsiasi tipo di tecnologia, dove le persone sono rimaste agli usi e i costumi del 1100 d.C. Giacomo è quindi ora inaspettatamente l'erede legittimo di tale regno e stupito si chiede come mai il padre abbia voluto lasciare proprio a lui tutto questo.

Il giovane autista è molto diverso dal defunto genitore, uomo tutto d'un pezzo, despota e sovrano assoluto. Giacomo che non è stato abituato a ricevere affetto e attenzioni, ha sempre vissuto una vita priva di coraggio e di autostima e ora improvvisamente si trova ad essere un Re, l'erede al trono di una comunità che lo accetta di diritto senza che lui abbia fatto assolutamente nulla.

Riuscirà Giacomo a superare i suoi complessi d’inferiorità, acquistare fiducia in se stesso e capire che può farcela anche da solo?



Proiezioni: ore 17.00 e 21.15



Ingresso: 5 euro