'La ragazza con il vento tra i capelli'. Rinviata a sabato la presentazione del libro di Irene Blundo

Grosseto: A causa del forte maltempo previsto con certezza per giovedì, l'organizzazione ha deciso di rinviare la presentazione del libro “La ragazza con il vento tra i capelli” di Irene Blundo a sabato 17 ottobre. Invariati luogo, presso la Proloco di Grosseto, e orario, alle 16:30.

Con l'autrice dialoga la giornalista Clelia Pettini. La presentazione è organizzata dalla libreria Mondadori di Grosseto.



Il libro è ambientato in Toscana e in Sicilia. Marta vive e lavora a Firenze, dove gestisce una libreria caffetteria. Una sognatrice, amante dell'arte tanto che di fronte ai quadri che la suggestionano crea storie di fantasia. Lucio fa lo skipper a Pantelleria. Un solitario, si sente tutt'uno con l'isola, il mare, le stelle. Il loro incontro alla Locanda Rossa di Capalbio scompiglierà, come il vento tra i capelli, i piani per il futuro.