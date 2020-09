Alessandro Spalletta incontra il pubblico e firma le copie del suo nuovo libro 'Il volo del Grifone'

Appuntamento sabato 26 settembre ore 10:00-19:30, Libreria Mondadori a Grosseto.

Grosseto: Si tratta del terzo e ultimo capitolo della Saga del Grifone - Il romanzo storico del medioevo italiano.

La trilogia è ambientata in Toscana, in particolare tra Grosseto e Siena. Il protagonista è Bino degli Abati del Malia, condottiero e Capitano del Popolo di Grosseto nella prima metà del XIV secolo. Un uomo che ha combattuto per la libertà della sua terra e che è stato capace di imprese impossibili: un vero e proprio William Wallace del medioevo italiano.

IL LIBRO. Toscana, A.D. 1331 La guerra di Siena contro i nobili fedeli all’Impero non è ancora finita.Lo scaltro Guidoriccio da Fogliano comanda gli eserciti della Repubblica. Abile e spavaldo, il condottiero emiliano è inarrestabile. I grossetani assetati di vendetta e il gelido Filippo Bonsignori si schierano al suo fianco: il destino del Conte Aldobrandeschi sembra segnato.Le ferite inferte alla Maremma dagli eserciti di Ludovico il Bavaro non si sono ancora rimarginate. Bino degli Abati del Malia dovrà guidare il suo popolo verso la salvezza, ma dovrà scontrarsi col destino per riuscirci.Sotto le ceneri dell’alleanza contro il nemico comune, covano le braci di un conflitto più antico. Mentre Firenze e il Regno di Napoli restano a guardare, Pisa è pronta a intervenire e a far valere tutto il suo potere.La partita non è ancora finita. La Toscana è la scacchiera e i pezzi si muovono inesorabili.Il momento della resa dei conti è finalmente arrivato.

L'AUTORE. Alessandro Spalletta è nato a Grosseto, in Toscana, nel 1988. Cresciuto in Maremma, nel 2013 si è laureato in Lingue e Letterature Straniere all’Università degli Studi della Tuscia, ottenendo una menzione speciale e la dignità di stampa per la sua tesi sulla liquidità del canone letterario.

Nell’ottobre 2018 ha pubblicato il suo primo romanzo intitolato “Il Cavaliere del Grifone”, con il quale è stato finalista al premio letterario nazionale “Il Borgo Italiano” nell’edizione 2019.

La Saga del Grifone è una trilogia di romanzi storici ambientati nel medioevo italiano. Sono ispirati alla vera storia di Bino degli Abati del Malia, nobile condottiero vissuto nel XIV secolo.

Saga del Grifone cap. 1 - “Il Cavaliere del Grifone - Una storia mai raccontata”

Saga del Grifone cap. 2 - “La Spada e il Grifone - Un uomo contro il Sacro Romano Impero”

Saga del Grifone cap. 3 - “Il Volo del Grifone - Il destino di un eroe”