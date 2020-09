Saturnia Film Festival 2020, ecco il programma

Saturnia: Quest'anno il festival si snoderà su due serate, la prima venerdì 25 a Saturnia, Piazza Vittorio Veneto, e la seconda sabato 26, presso il Parco Piscine Terme di Saturnia, durante la quale saranno proiettati i film vincitori.

Le categorie in concorso sono: Fiction Italiana, Fiction Internazionale, Animazione, Documentario, Miglior Attrice e Miglior Attore.

I componenti della prestigiosa giuria della terza edizione del Saturnia Film Festival saranno guidati dal direttore della distribuzione di Medusa Film Paolo Orlando, affiancato quest'anno dall'attore Francesco Montanari, dalla giornalista Laura Delli Colli, dai produttori di Disparte Luigi Chimienti e Alessandro Amato, Manuela Rima di Rai Cinema Channel, e Mirella Cheeseman di Wildside.

A loro il compito di assegnare i riconoscimenti ufficiali delle quattro categorie, compreso quello per la migliore regia, la prestigiosa statuetta rappresentante la "ninfa". Novità di quest'anno la nascita di una quinta sezione competitiva dedicata al cinema al femminile, con corti diretti da donne. Il vincitore sarà scelto dalle rappresentanti del gruppo facebook Mujeres nel Cinema.



Quest'anno, come tanti festival al mondo, oltre al live di venerdì 25 e sabato 26 settembre, il festival sarà trasmesso anche in streaming, grazie a Fondazione Toscana che ha messo a disposizione lo streaming del Cinema "La Compagnia" di Firenze.

https://www.mymovies.it/live/piucompagnia/movie/2710/



Appuntamento online martedì 22 Settembre con due trasmissioni

- prima tranche alle h 19

- seconda alle h 21