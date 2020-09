Catia Fucci è Lady Murasaki, insegnante di danza giapponese

Grosseto: La grossetana Catia Fucci ha realizzato il suo sogno, quello di danzare come una Geisha.

Da 13 anni si esibisce e studia danza tradizionale giapponese, la insegna, ed è l'unica in Italia che ha deciso di intraprendere l'insegnamento di questa particolare disciplina agli appassionati del mondo orientale.

“Le arti tradizionali giapponesi mi sono sempre piaciute – racconta – apprezzo tutto ciò che è tradizionale e antico. Tra tutte le arti ritengo che soprattutto la danza sia un modo per avvicinare le persone ad una determinata cultura.

Durante il mio primo viaggio in Giappone, ho avuto la fortuna di assistere a una performance di una Maiko (apprendista Geisha). Avevo indossato un incantevole kimono e questo l'ha molto colpita.

Siamo diventate amiche e sono rimasta in contatto con lei, anche negli anni successivi”.



Dalla danza delle Geisha, molto femminile e iconografica, Catia Fucci si appassiona e comincia a studiare anche Kabuki moderno. Inizia a studiare in una scuola gestita esclusivamente da giapponesi.

Il legame con la cultura e la tradizione giapponese è per lei molto forte, e molto importante. Anche i costumi e gli oggetti di scena, nelle sue performance, quando si esibisce con il nome d’arte di Lady Murasaki, sono originali giapponesi. Ha una vera e propria collezione di kimono, ombrellini e ventagli da danza.



“Quando ho iniziato a studiare – dice ancora l'artista – avevo bene in mente cosa volevo fare: per me non è mai stato un semplice passatempo. Desideravo esibirmi e volevo insegnare”.



E il desiderio di Catia si è avverato, adesso insegna con la speranza di far appassionare quante più persone possibili alla danza giapponese, ricca di fascino, comunicatrice di femminilità, dolcezza, grazia e serenità.

Il suo sogno nel cassetto? Formare un gruppo, un vero e proprio corpo di ballo in grado di seguirla nelle sue numerose esibizioni.



Catia Fucci, in arte Lady Murasaki, nasce a Grosseto.

Da sempre appassionata della cultura del Sol Levante, inizia presto a coltivare il suo grande sogno: poter danzare come una Geisha.

Nel 2007 si iscrive ad un’associazione che apre un corso di danza giapponese. Si forma per cinque anni, poi si dedica all’approfondimento di altri stili di danza quali il Kabuki Moderno e la danza Jiutamai, seguendo workshop privati con una Sensei giapponese.

Nel frattempo continua a studiare per approfondire la sua cultura sull’arte e la figura della Geisha attraverso i vari passaggi della carriera.

Viaggia spesso in Giappone dove, nel 2017, ha la fortuna di conoscere una Sensei di Tokyo da cui prende lezioni private. Si esibisce in vari festival, nazionali e internazionali, apre la sua scuola di danza giapponese tradizionale e partecipa a numerose trasmissioni televisive e radiofoniche.

Si esibisce in Sicilia al Japan Fest e alla famosa fiera siciliana Etnacomics, dove riscontra un grandissimo successo.

Nel 2018 partecipa ai workshop di danza, trucco oshiroi e vestizione del kimono del Festival #AgeishaDay.

Nel 2019 partecipa alla 25a edizione del Festival per l’Hanami della Camelia (a Velletri), dove incontra e riceve i complimenti della Dott.ssa Mariko Shikakura, Capo Ufficio Culturale e Stampa dell’Ambasciata del Giappone a Roma. Si esibisce in una serie di danze tradizionali, alternandole a conferenze e workshop per gli ospiti del festival.

Parte per il suo nono viaggio in Giappone, dove ha l’onore di studiare con un bravissimo Sensei, Tsunahito, che insegna sia agli attori Kabuki sia alle Geisha. Durante una delle sue lezioni, il Sensei la fa esercitare in una splendida coreografia insieme ad una famosa Geisha di Tokyo.

Tornata in Italia, prosegue l’insegnamento nella sua scuola scuola di danza Yamafuji e si prepara per eventi a Grosseto e in altre location, e per esibizioni in programmi televisivi d’arte e d’intrattenimento.