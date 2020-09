Nuova sede per L'Accademia che prepara talenti

Insieme al nuovo anno accademico un’altra sede si aggiunge a quella storica.

La Scuola che prepara i futuri artisti del mondo dello spettacolo riapre i corsi in totale sicurezza.



Marina di Grosseto: L’Accademia Le Muse di Piombino che prepara professionalmente e avvia al lavoro nel mondo dello spettacolo i suoi allievi migliori, ha aggiunto un’altra sede toscana a quella storica di Piombino e a quella di Castiglion dei Pepoli (BO).

Ad accogliere allievi e docenti sarà il Lola Piccolo Hotel di Marina di Grosseto con le sue sale accoglienti. La sede di Piombino presso l’Hotel Falesia resterà sede del corso di canto del maestro Luca Pitteri e Marco Vito mentre a Castiglion dei Pepoli, sede bolognese dell’Accademia, si svolgeranno corsi individuali con il maestro Luca Pitteri e masterclass di recitazione collettive con l'attore Marco Falaguasta e il workshop di musica con il maestro Enzo Campagnoli.



“La scelta di spostare alcuni corsi a Marina di Grosseto - racconta Gianna Martorella la fondatrice dell’Accademia - viene dalla necessità di avvicinarsi ancora di più verso i nostri allievi che arrivano dalla parte sud dell’Italia e non solo. Inoltre il Piccolo Hotel permette a tutti di pernottare in caso di masterclass di due giorni. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di preparare bene chi desidera entrare nel mondo dello spettacolo ma anche di far integrare lo studio con le altre attività didattiche o lavorative degli allievi.”



Prende così il via con questa novità l’anno accademico de Le muse che come sempre propone corsi e masterclass con i maggiori docenti presenti oggi nel panorama italiano.

Queste le date a cui è possibile iscriversi a Marina di Grosseto presso Lola Piccolo Hotel:

12/13 Settembre 2020 Enzo Campagnoli con il maestro e direttore d'orchestra di numerose edizioni di Sanremo e Orietta Berti.

3/4 Ottobre 2020 Rory Di Benedetto auditore di X Factor, arrangiatore e arrangiatore della canzone 8 Marzo che ha portato Tecla Insolia (allieva de Le Muse) al successo di Sanremo. Con lui ci sarà Marco Vito vocal coach di numerose trasmissioni televisive

11 Ottobre Luca Pitteri docente di canto e Ivan Lazzara e vocal coach a Sanremo 2020 ed altre trasmissioni.

29 Novembre Fabrizio Berlincioni paroliere di numerosi successi quali Oxa e Leali insieme a Fabrizio Palma vocal coach affermato nel panorama della musica italiana.

Con data ancora da definire masterclass con il regista cinematografico Simone Petralia.



I corsi stabili de Le Muse prendono avvio sempre in settembre:

Corso di recitazione base con l'attrice e sceneggiatrice Paola Boschi rivolto ai principianti e a tutti coloro che vogliono approcciarsi al mondo della recitazione dai 14 anni in poi.

Corso di recitazione avanzata con l'attore e regista teatrale Max Vado insieme al regista Francesco Apolloni è rivolto a coloro che hanno già maturato esperienze a livello professionale o semi-professionale.

Corso individuale di canto moderno con il maestro Luca Pitteri storico vocal coach di Amici, Io Canto e All Toegether Now.

Corso individuale di canto con Marco Vito vocal coach a The Voice ed altre trasmissioni televisive.

Corso di scrittura creativa con Ferdinando Morabito affermato scrittore calabrese.

Corso di canto base individuale con Benedetta Lupi.



Ma i progetti della scuola sono ancora tanti e mentre si concretizzano, una delle allieve più conosciute, che si è preparata a questa scuola, Tecla Insolia, in autunno sarà sugli schermi di Rai 1 con la fiction “Vita in fuga” come coprotagonista insieme ad Anna Valle. Dopo il secondo posto a Sanremo Giovani 2020 (dietro al figlio d’arte Leonardo Gassman) la ragazza ha firmato per altre due importanti produzioni anche se il canto resta la sua passione principale. E sulla scia di Tecla Insolia anche altri giovani artisti, come Chiara Dell’Omodarme, anche lei attrice nella fiction “Vite in fuga”, Greta Doveri anche lei partecipante a Sanremo Young, Riccardo Mazzi classificato al secondo posto del concorso “Una voce per l’Europa”. Molti continuano la loro carriera seguiti dalla Gianna Martorella Management.