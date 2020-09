Da Grosseto al Festival internazionale di Castellabate: docufilm in concorso

Il documentario “Il buio oltre il risparmio” di Confconsumatori partecipa alla rassegna

Grosseto: Era stato proiettato al Cinema Stella di Grosseto nell'aprile 2019, suscitando grande interesse e partecipazione del pubblico. E adesso il docufilm “Il buio oltre il risparmio” del giornalista Fabrizio Rizzi e del produttore Andrea Bernabeo, realizzato con il contributo di Confconsumatori, è stato selezionato dalla giuria tra i titoli in concorso al Castellabate International Film Festival 2020, dal 17 al 19 settembre nella cittadina in provincia di Salerno.

Il film è dedicato alle vicende dei risparmiatori italiani – tra cui centinaia di maremmani – che si sono ritrovati “azzerati” i risparmi di una vita in seguito alle operazioni di salvataggio di alcuni istituti bancari italiani, da Banca Etruria a Carife. La storia della disperazione e del senso di vergogna di chi all'improvviso realizza di non avere più nulla. Il regista Fabrizio Rizzi, con gli interventi dell’editorialista de La Stampa Marcello Sorgi e del direttore di Mediaset Alessandro Banfi, ha indagato l’aspetto umano, le ricadute reali di un'operazione in cui l’onere di salvataggio delle banche è stato scaricato sui piccoli azionisti e sui detentori di obbligazioni subordinate, molti dei quali ignari del fatto che i loro risparmi fossero stati investiti in quel modo. Parlano i truffati: l’anziana risparmiatrice non scolarizzata che nei documenti della banca viene definita investitrice esperta, il funzionario che consiglia alla vecchia compagna di scuola l’acquisto delle obbligazioni tossiche, la figlia che vede andare in fumo i risparmi degli anziani genitori. Situazioni che portano a galla lo scheletro di un sistema malato.

Confconsumatori ha contribuito al docufilm portando riflessioni, analisi e interventi, come quello del vicepresidente nazionale dell’associazione, Marco Festelli, anche responsabile di Confconsumatori Toscana e Confconsumatori Grosseto, e organizzando proiezioni-dibattito pubbliche come quella grossetana.

“Il buio oltre il risparmio” (voce narrante di Massimiliano Buzzanca, riprese di Francesco Manetti, montaggio di Claudio De Santis, mixaggio di Giovanni Perez) è già stato presentato al Ferrara Film Festival, all'International Film Festival of Uruguay, al Coffi CortOglobo Film Festival di Vietri sul Mare, dove ha ottenuto una menzione speciale, e al Niff Festival di Londra, dove è stato finalista al premio come miglior documentario.