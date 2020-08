MOTUS al Florence Dance Festival con 'PIA'

Il 3 Settembre al Teatro La Compagnia la storica compagnia toscana propone una produzione della giovane coreografa Martina Agricoli.



Firenze: Giovedì 3 Settembre 2020 la trentunesima edizione del Florence Dance Festival, diretto da Marga Nativo e Keith Ferrone, ospita lo spettacolo “PIA”, nuovissima produzione della Compagnia MOTUS, una performance contemporanea che indaga linguaggi gestuali in grado di denunciare la violenza di genere attraverso la figura simbolo di Pia de’ Tolomei.

Lo spettacolo “PIA” sarà presentato alle ore 20,30 al Cinema La Compagnia in via Cavour a Firenze (anziché nel Chiostro Grande di Santa Maria Novella come originariamente previsto). Infatti il Festival , sostenuto da Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo-Dipartimento Spettacolo dal Vivo, Fondazione CR Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e Chiantibanca, è slittato a Settembre per garantire lo svolgimento dell’intera manifestazione in totale sicurezza per il pubblico, per gli artisti in scena e per tutto il personale tecnico e organizzativo.



In linea con il titolo di questa particolare edizione del Florence Dance Festival, Future Perfect – La Potenza in Atto, volto a sottolineare che mai come in questo momento gli effetti del futuro sono già in atto, che l’arte della danza conta sulle nuove generazioni, MOTUS sceglie di presentare a Firenze una produzione realizzata dalla giovane coreografa Martina Agricoli che, con “PIA”, porta in scena una violenza domestica ingiusta e cruenta. La simbologia adottata dalla Agricoli fa ovviamente riferimento alla storia dantesca di Pia de’ Tolomei, ma la proietta nel presente, esattamente come la violenza che da secoli si perpetua sul corpo delle donne e che non si è arrestata neppure durante il lockdown. Così un corpo di giovane donna costretto nello spazio di una torre-prigione, aggredito e scaraventato dalla finestra, diviene simbolo, costituisce il fulcro dell’opera ed è ragione stessa della ricerca gestuale interpretata da Ilaria Fratantuono, Mattia Solano e dalla stessa Martina Agricoli, su regia di Rosanna e Simona Cieri.



“PIA”, fa parte del progetto produttivo della Compagnia MOTUS sostenuto dalla Regione Toscana ed è prodotto da MOTUS nell’ambito del progetto “Residenze Coreografiche” a sostegno della giovane danza d’autore.



La serata del 3 Settembre prevede due spettacoli (“PIA” della Compagnia MOTUS e “Caravaggio - Amor Vincit Omnia” della LYRICDANCECOMPANY) a cui è possibile assistere con un unico biglietto.



Costo del biglietto € 15 intero, gratuito per bambini accompagnati fino a 10 anni.



I biglietti possono essere acquistati in prevendita (solo online) sul sito Web del cinema-teatro La Compagnia al link https://cinemalacompagnia.ticka.it/