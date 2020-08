'La dinamite nella valigia'. Luciano Bianciardi protagonista a 'I Martedì della Casa del Quartiere'

Grosseto: Si parla di Luciano Bianciardi, domani martedì 1° settembre alle 21.30 in piazza Pacciardi a Grosseto per i Martedì della Casa del Quartiere. Insieme alla Fondazione Luciano Bianciardi, la libreria QB ospita Tiziano Arrigoni e il suo libro “La dinamite nella valigia” edito da La Bancarella. Insieme all’autore sarà presente Fabio Canessa, critico cinematografico e membro del consiglio direttivo della Fondazione Bianciardi.

Si tratta di un ritratto dell'Italia di ieri e di oggi, dell'Italia del “cambiamento”, delle illusioni e delle disillusioni, attraverso i luoghi di Bianciardi, quelli che lui ha vissuto e descritto con quella ironia lucida che lo caratterizzava. Un percorso italiano in cui trovano spazio avvenimenti del passato e del presente, descrizioni di luoghi e di personaggi, testimonianze, riflessioni sul vissuto, insomma Bianciardi come filo narratore che si affaccia ogni tanto per narrarci i suoi luoghi e farci capire come l'Italia di oggi sia in qualche modo figlia di quella di ieri, anche se talvolta la supera e la contraddice. Dall'Italia provinciale del fascismo, al trauma della guerra che fa nascere «uomini democratici» fino all'Italia rurale e mineraria, quella dell'impegno, dell'indignazione e della denuncia, come nel caso della morte di 43 minatori a Ribolla nel 1954. Dagli splendori e dalle miserie della provincia italiana, solidale e asfittica al tempo stesso, alla scoperta della grande città - Milano in questo caso- del miracolo economico. Fino alla disillusione, allo spaesamento, alla fine di un'epoca in cui la rivoluzione, vera o presunta che fosse, non era più possibile.



Fra i luoghi raccontati c'è moltissima Toscana e molta Milano, con qualche deviazione in Puglia e in Liguria e una trasferta a New York, funzionale alla descrizione dell'Italia in trasformazione.



Tiziano Arrigoni è docente di storia. E’stato amministratore comunale a Follonica e Piombino con deleghe culturali, è stato nel tempo ricercatore presso l'Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze e collaboratore dell'Irta/Università di Pisa, autore di numerose pubblicazioni di carattere storico in particolare sulla Toscana, attivo nel settore dell'archeologia industriale, ha partecipato a programmi Interreg culturali con l'Haute Corse. Ideatore e progettista per la parte scientifica del Magma/Museo del Ferro di Follonica con il quale ha vinto il premio quale miglior museo europeo per la narrazione del lavoro. Con la Casa Editrice La Bancarella ha pubblicato libri di divulgazione storica.