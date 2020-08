L’Orchestra giovanile toscana chiude la rassegna estiva scarlinese

Sabato 22 agosto al Castello il concerto con i giovani musicisti diretti da Matteo Chimenti.



Scarlino: La rassegna estiva del Comune di Scarlino si chiude con il concerto dell’Orchestra giovanile toscana in memoria delle vittime della pandemia di Covid-19. L’evento è in programma sabato 22 agosto alle 21.30 al Castello di Scarlino ed è gratuito

(per partecipare occorre la prenotazione a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ). L’orchestra diretta dal maestro Matteo Chimenti presenterà lo “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi e alcune arie per soprano e contralto dal “Gloria” di Antonio Vivaldi. Ad affiancare i giovani orchestrali ci saranno il soprano Cristiana Ancisi e il contralto Silvia Verucci. L’Orchestra giovanile toscana è nata nel 2019, fondata da Matteo Chimenti e Gabriele Bracci e presieduta da Sabina Sanguineti: a oggi conta circa 65 orchestrali tra studenti e neo-diplomati provenienti dai conservatori toscani. L’orchestra, oltre ad una programmazione sinfonica, propone una stagione di musica da camera organizzata in collaborazione con la Scuola Normale di Pisa intitolata “I cameristi dell’Orchestra giovanile toscana” con una programmazione studiata per avvicinare il pubblico, soprattutto quello giovanile, ai repertori da camera, con programmi che spaziano dal barocco al contemporaneo e l’esecuzione di composizioni di giovani musicisti toscani.