Uno spettacolo elegante quello di Tosca per il Grey Cat Festival

di David Franchi



Scarlino: E’ stato un concerto di fascino, il progetto “Direzione Morabeza” di Tosca al Castello di Scarlino per il Grey Cat Jazz Festival 2020.

“Direzione Morabeza” è la partenza di un viaggio intorno al mondo. Riprende l’album “Morabeza” che Tosca ha pubblicato nel 2019, prodotto da Joe Barbieri, con cui ha collaborato con artisti di calibro internazionale, e con il quale ha vinto la Targa Tenco 2020.

Il progetto Morabeza nasce da una serie di concerti che Tosca ha fatto in giro per il mondo, un tour durato tre anni, con date italiane e internazionali, come Brasile, Tunisia, Algeria, Portogallo. Per ogni posto la cantante ha creato musica, facendo sue le radici sonore che ogni cultura da lei avvicinata ha saputo darle.

“Direzione Morabeza” è un’occasione per ascoltare i brani più famosi di Tosca e percorrere insieme a lei un viaggio musicale attorno alla Terra, che è il risultato di un percorso di ricerca, passione e ascolto per le grandi scuole musicali presenti nel nostro pianeta.

Morabeza è un termine creolo che vuol dire “nostalgia del presente prossimo”, una nostalgia mista all’allegria, propria dell’isola di Capoverde, una terra dove la contaminazione è elemento fondamentale.



Il progetto “Morabeza” non è propriamente jazz, la musica ha piuttosto un impianto classico con forti influenze teatrali, ma in qualche modo rientra nel filone del Grey Cat Festival.

Nello spettacolo di Scarlino, Tosca crea un percorso musicale notevole. La cantante si esprime in musiche differenti utilizzando lingue diverse e padroneggiando tutto il gruppo di notevoli musicisti che la accompagnano. Affiatati ed espertissimi, sul palco oltre a Tosca (voce) c’erano: Massimo De Lorenzi (chitarra), Giovanna Famulari (violoncello, glockspiel, piano), Fabia Salvucci (cori) e Alessia Salvucci (batteria e percussioni).

Un palco bello da vedere, anche visivamente, con tutti gli artisti vestiti di nero e con eleganza che rispecchia la musica raffinata del concerto. Musicisti bravissimi e preparati che hanno saputo ben sostenere Tosca in un concerto molto complesso e di grande esperienza.

Le canzoni passano dal fado portoghese al canto tradizionale Yiddish ad una ballata zingara, fino poi ad arrivare alla musica napoletana e romana, in un percorso ampio ma che, comunque, ha come punto di riferimento Roma la città della cantante.

Il concerto ha ricevuto gli applausi a scena aperta da parte del pubblico entusiasta e tutto esaurito al botteghino, già da giorni.

Durante il concerto l’artista Stefania Silveri ha eseguito un live painting, ispirato alla musica.

Nata a Roma nel 1967, Tosca è una cantante, attrice, artista poliedrica, con forte attitudine alla ricerca e alla sperimentazione. Collabora negli anni con i più grandi artisti italiani e internazionali.

Nel 1996, insieme a Ron, vince il Festival di Sanremo.

Vince la Targa Tenco nel 1997 nella categoria Migliore Interprete con l’album “Incontri e Passaggi”, e anche nel 2019 per il Migliore Album a Progetto “Viaggio in Italia” con il collettivo Adoriza. Poi a giugno 2020 vince ancora due Targhe Tenco per la Miglior Canzone Singola con “Ho amato tutto” e come Miglior Interprete per l’album “Morabeza”, riuscendo nel doppio traguardo riservato a pochissimi artisti italiani.

Tosca ha al suo attivo 9 dischi in studio e 6 live. Il suo ultimo lavoro in studio “Morabeza” esce a ottobre 2019 e conclude un lungo viaggio attraverso i paesi del mondo, partito con “Il suono della voce” (2014) e “Appunti Musicali dal Mondo (2017). L’album, prodotto e arrangiato da Joe Barbieri, contiene canzoni originali, rivisitazioni in chiave attuale di classici della musica dal mondo, cantate in quattro lingue con grandi artisti che Tosca ha incontrato in questo viaggio: Ivan Lins, Arnaldo Antunes, Cyrille Aimée, Luisa Sobral, Lenine, Awa Ly, Vincent Ségal, Lofti Bouchnak, Cèzar Mendes.

Notevole è l’attività teatrale di Tosca. Inoltre, è da sempre coinvolta alla formazione, dal 2015 è Coordinatore Generale e Direttore della Sezione Canzone dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, laboratorio di alta formazione artistica e Hub Culturale della Regione Lazio.

Nel 2020 partecipa al 70° Festival di Sanremo con il brano “Ho amato tutto” di Pietro Cantarelli, con il quale si aggiudica il premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione e il sesto posto in classifica. Duetta con Sílvia Pérez Cruz con il brano “Piazza Grande”, aggiudicandosi il primo posto nella classifica nella serata delle cover, votata dall’orchestra del Festival.

Il 19 giugno 2020 è uscito su tutte le piattaforme digitali “Piazza Grande” accompagnato da un video ideato e dipinto a mano dal ‘live painter’ Andrea Spinelli.