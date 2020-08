Il Ferragosto a Pitigliano con la band acustica La Cricca

Pitigliano: A Pitigliano il 15 agosto, alle 21:30, in piazza della Repubblica, musica dal vivo con la band acustica La Cricca. Ingresso libero.

Non si terrà, invece, la Tombola per rispettare le norme sul distanziamento sociale.

Domenica 16 agosto, alle 21:30, ancora musica, con una serata a Capisotto, in cui si esibiranno i Misticanti popolari, un gruppo di ricerca e divulgazione dei canti, delle poesie della tradizione toscana, umbra e del Lazio.