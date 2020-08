Musiche da Oscar, omaggio a Ennio Morricone per 'Il Giglio è Lirica Festival'

Mercoledì 12 agosto - Piazza della Rocca, ore 21:00.



Isola del Giglio: L'undicesima edizione de "Il Giglio è Lirica Festival" vedrà nel cartellone per la seconda serata un omaggio ad Ennio Morricone, dal titolo "Musiche da Oscar" che si svolgerà in Piazza della Rocca a partire dalle ore 21.00.

La voce solista di Angelica Depaoli insieme all'orchestra Ensemble Le Muse diretti dal maestro Andrea Albertini.

Angelica DePaoli "Angelica nasce a Tortona nel 1982, da una famiglia sensibile alle manifestazioni artistiche in genere, ed in particolare alla musica. Inizia ad avvicinarsi alla musica all’età di 6 anni, attraverso lo studio del pianoforte classico, che suona tuttora. Nel frattempo inizia ad interessarsi allo studio del canto con differenti insegnanti, tra cui Daria Masiero, Paola Milzani, Francesca Ajmar e Riccardo Ristori. Angelica si interessa di differenti generi musicali ed ha una buona esperienza concertistica in più ambiti. Si esibisce infatti in contesti musicali jazzistici, con musicisti di differente estrazione, ma porta avanti anche la passione per la musica antica e barocca. Ha collaborato con l’ensemble vocale Vox Antiqua diretto dal maestro Marco Bettuzzi, con il quale, in collaborazione al conservatorio di Genova, ha messo in scena l’opera Didone ed Enea di Henry Purcell presso l’accademia di belle arti di Carrara.



Attualmente collabora con l’ensemble vocale I Battibecchi, con il quale si è esibita nell’ambito dell’opera rock Anne de Bretagne al teatro Zenit di Nantes e di Vannes. Angelica porta poi avanti da alcuni anni una collaborazione intensa con il pianista e direttore Andrea Albertini e con la sua orchestra Dodecacellos, con la quale si esibisce spesso in teatri e festival. In ambito jazzistico e blues, sta lavorando al suo album solista che prevede la commistione di brani editi ed inediti. Angelica svolge anche attività di insegnamento del canto in alcune scuole private e l’attività di musicoterapista in ambiti psichiatrici e con bambini".



Orchestra Ensemble Le Muse "Formato da strumentiste cresciute artisticamente nei principali Conservatori del Nord Italia (Milano, Torino, Genova, Parma). Dopo esperienze di perfezionamento in Accademie Musicali come Fiesole, Santa Cecilia a Roma , Chigiana a Siena, Prix Virtuositè a Ginevra, arricchiscono sul campo il loro bagaglio musicale lavorando per Enti Lirici come Carlo Felice (Genova), Regio (Torino), Fenice (Venezia), Teatro alla Scala (Milano),nel 2007 nasce il PROGETTO MUSE, grazie ad una idea del maestro Albertini Andrea. L’attività concertistica ha portato il gruppo ad esibirsi nelle principali sale da concerto di tutto il mondo. Da ricordare le principali tappe di una grande crescita di successi. Nel luglio del 2015 LE MUSE aprono ufficialmente il semestre di presidenza italiana alla Comunità Europea con due concerti presso l’Auditorium del Conservatorio di Ankara e presso Palazzo Venezia ad Istanbul".



M° Andrea Albertini " Nato nel 1966, il Maestro Albertini si è diplomato in pianoforte presso il conservatorio “N. Paganini” di Genova con il maestro Danilo Macchioni. Ha ultimato i corsi di Organo e direzione corale presso la Scuola Diocesana di musica sacra di Tortona con il maestro G. Scappini, il corso speciale per collaboratori al pianoforte con il maestro R. Cognazzo ed il corso di direzione d’orchestra presso l’Accademia Musicale Pescarese con il maestro Antonio Cericola e con il maestro Paolo Ferrara presso il Conservatorio di Alessandria e nell’ambito del festival Barbaresco Musica.



E’ pianista accompagnatore del coro “G. Verdi” di Pavia. Come direttore del coro “Bandello” di Castelnuovo Scrivia ha approfondito gli scritti sacri del tortonese Lorenzo Perosi. Ha collaborato con la scuola di perfezionamento vocale e scenico del Mezzosoprano Franca Mattiucci, con la quale ha già partecipato alla realizzazione di diverse opere liriche e concerti anche con importanti solisti (P. Cappuccilli, R. Lantieri, F. Mattiucci, K. Johanson, M. Alvarez, K. Ricciarelli, G. Zancanaro, P. Ballo…) e per prestigiose sedi in Italia e all’estero (Teatro dell’Arte di Milano, Società del quartetto di Milano, Duomo di Milano, Sala Grande del Conservatorio di Lussemburgo, Festival verdiano di Vigevano, Premio Violetta di Parma, Teatri civici di San Marino, Ferrara, Pavia, Tortona, Soresina, Boario Terme, Circolo Donizetti di Bergamo).



Ultimamente collabora come direttore con l’“Orchestra Classica di Alessandria”, con la quale ha registrato in prima assoluta la “Messa n. 7” di C. Gounod e l’inedito “Magnificat” per tenore, coro e orchestra di L. Perosi.



Nel 2012 fonda l’Ensemble LE MUSE con il quale inaugura nel luglio scorso con un concerto ,alla presenza delle principali autorità governative europee, il semestre di presidenza italiana all’Unione Europea ed ottiene nel 2017 L’Alto Patronato della Repubblica Italiana per il progetto Omaggio a Morricone, che lo portato nel 2018 in tourneè in Thailandia e negli U.S.A. Nel settembre 2018 dirige presso l’Opera Garnier di Montecarlo un Galà Lirico per la Fondazione Carlyle".



L'Isola del Giglio, una delle perle più preziose della Maremma, torna ad ospitare il Festival più atteso dell'estate, “Il Giglio è lirica Festival”, che nonostante le varie difficoltà incontrate a causa della crisi pandemica che ha colpito il mondo intero, grazie alla tenacia e alla passione per la cultura dei suoi organizzatori arriva alla sua undicesima edizione. L'amore spasmodico per la musica nutrito dall'Associazione Culturale “l'Arte in Scena” Laboratorio Lirico e la ferrea dedizione del direttore artistico Gianni Mongiardino hanno permesso la realizzazione di un nuovo format, più contenuto rispetto agli anni precedenti, ma di altissima levatura artistica.



La peculiarità storica del Festival “Il giglio è lirica” era la varietà di scelta delle location all'interno delle quali i vari spettacoli venivano rappresentati, quest'anno purtroppo l'obbligata necessità di spazi più ampi, e il ridotto numero degli appuntamenti, ha impedito al festival di esercitare il ruolo tipico di presentatore, capace di svelare agli ospiti gli angoli più incantevoli dell'Isola del Giglio, conservando però la possibilità di celebrare una delle Piazze più belle ed importanti, situata nella zona di Giglio castello, la Piazza della Rocca.



“Il Giglio è Lirica Festival” grazie alla professionale guida di Gianni Mongiardino, ha ottenuto negli anni un prestigio senza eguali, consolidando nel tempo l'elevata qualità degli artisti partecipanti, ed ottenendo un ottimo feedback dal pubblico. Uno spettacolo unico ed imperdibile, che da sempre esalta il programma degli eventi estivi di una delle mete turistiche più amate della Maremma.



Una cornice incantata caratterizzata da un mare trasparente ed un ambiente incontaminato, composta da piccoli borghi antichi, i quali implementano la straordinaria poesia creata dagli spettacoli che compongono il manifesto del Festival.



<<Come Comune - afferma il sindaco Sergio Ortelli - siamo felici di sostenere ancora 'Il Giglio è lirica Festival', un evento che da undici anni, con grande qualità, arricchisce l'offerta culturale della nostra Isola. Un grazie agli organizzatori che, pur nelle difficoltà di questo anno, non si sono arresi e sono riusciti a riproporre l'evento. Questo Festival consolida la tradizionale musicale gigliese, quella stessa che partendo dall'800 con Enea Brizzi, ha visto crescere il legame tra il Giglio, la musica e, in questo caso, la lirica. Grazie al direttore Gianni Mongiardino che ha creduto in questo progetto e che lo ha portato avanti regalandoci serate di grande livello artistico e culturale>>.



Il Festival avrà inizio martedì 11 agosto e terminerà con lo spettacolo che andrà in scena giovedì 13 dello stesso mese. L'XI° edizione de “Il Giglio è Lirica Festival” vedrà una data in meno, rispetto agli anni precedenti, nel cartellone, e non avrà la tipica caratteristica da spettacolo itinerante, in quanto tutte le rappresentazioni saranno localizzate sulla Piazza della Rocca, ma saprà lasciare un segno indelebile nei cuori e nelle menti di coloro che avranno la fortuna e la possibilità di assistere agli spettacoli.



Il Festival si aprirà martedì 11 agosto con lo spettacolo realizzato per celebrare il 250° anniversario dalla nascita di Ludwig Van Beethoven, il quale verrà realizzato nella prima parte della serata, con l'interpretazione della Sinfonia n. 1 in DO Maggiore Op.21 e della Sinfonia n. 7 in LA maggiore Op. 92, la seconda parte della serata vedrà invece in scena un'opera lirica per il COVID-19 dal titolo “De' relitti e delle quarantene” di Mario Menicagli, interpretata da Costanza Gallo e Carlo Morini in ensemble con la Filarmonica Sestrese, diretta dal M° Matteo Bariani.



Sarà invece un omaggio ad Ennio Morricone a popolare la Piazza della Rocca nei pressi di Giglio Castello, mercoledì 12 agosto dalle 21.30, che con Musiche da Oscar, vedrà suonare l'Orchestra Ensemble Le Muse, con la voce solista Angelica Depaoli, accompagnata al pianoforte e diretta dal M° Andrea Albertini.



La conclusione del festival sarà tra arie e duetti d'Opera del repertorio buffo, giovedì 13 agosto alle 21.30 saliranno sul palco Linda Campanella e Matteo Peirone, ensemble Le Muse, diretti dal M° Andrea Albertini, dando vita a “Tutto nel mondo è burla”.



Il giglio è lirica festival gode del patrocinio del Comune dell'Isola del Giglio, della Regione Toscana, della Pro Loco Isola del Giglio e del Tuscany Isola del Giglio enjoy Italy, ed è stato realizzato grazie al contributo del Comune dell'Isola del Giglio, Fondazione CR Firenze, Podere Sapaio, Maregiglio srl, Britelcom, HB Hotel Bahamas, Pardini's Hermitage, Hotel Campese e Tiemme e Paradiso dei conigli, oltre ad essere sostenuta anche dai partner Vignalucis, Altura, Castellari Isola del Giglio, Danei, Fontuccia, Paradiso dei conigli, Cantine Scarfò, Podere Sapaio, e media partner la Nazione, Il tirreno e Giglio News.



Tutti gli spettacoli sono gratuiti, è importante però tenere presente che i posti disponibili sono stati estremamente ridotti nel rispetto delle norme imposte a livello nazionale e secondo le regole dettate dal comune ospitante, al fine del contenimento del contagio e di quanto imposto dal protocollo di sicurezza anti-covid. Sarà obbligatorio l'accesso agli spettacoli con la mascherina, inoltre la direzione si occuperà di rendere disponibili per gli ospiti gel igienizzanti per le mani e dispositivi di sicurezza nel caso in cui i presenti non ne fossero muniti.



Per maggiori informazioni in merito agli spettacoli potete consultare il sito www.ilgiglioelirica.com dove sarà possibile consultare i nominativi delle strutture più ideali per un eventuale soggiorno, in alternativa è possibile consultare la pagina facebook L'Associazione Arte in scena (@arteinscenalirica), oppure inviare una mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , o in alternativa telefonare ai numeri 347/8757126 – 338/8178612.