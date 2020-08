Torna ‘Dilettando’ e le telecamere di Toscana Tv e Siena Tv vanno a Marina di Montalto

Tour 2020 ridotto a solo tre date. Sestini: “Non volevamo mollare. Grazie a chi ci ha dato fiducia.” Nella località laziale la prima delle due semifinali. La Finale delle Finali a Grosseto il 5 settembre.

Montalto di Castro: Un momento di ritrovata normalità? Non propriamente. Ma una cosa è certa, l’estate non sarebbe tale senza Dilettando. Torna la popolare trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv condotta da Carlo Sestini, nonostante le mille difficoltà che le norme antiCovid impongono e le diffidenze che molte amministrazioni locali hanno mostrato nel momento di realizzare eventi di intrattenimento.

Un ritorno che si concretizza domenica 9 agosto nel Lazio, a Montalto Marina, nel Comune di Montalto di Castro, grazie alla amministrazione comunale ed in particolare al vicesindaco Luca Benni. A partire dalle ore 21 si torna dunque a divertirsi ma in sicurezza, adottando tutte le accortezze e i dispositivi anticontagio che la norma impone. Insieme a Carlo Sestini, non mancherà la squadra di sempre con il fido Paco Perillo, le vallette Francesca Giorgi, Ilenia Garofalo, Giada Ciarpi, Debora Capecchi e Sara Maestosi, i liberi incursori nonno Mario (Davide Denci), Tonio il maremmano (Luca Ceccarelli e la cosplayer Valentina Serini e naturalmente i concorrenti, che per questa edizione 2020 saranno un po’ “speciali”, tenuto conto del numero ridotto di puntate, solo tre.

“In momenti di Covid, stante l’esiguità delle piazze a disposizione - commenta Carlo Sestini - abbiamo deciso di adottare una formula nuova e di mettere in atto un’ idea che avevo in mente da tempo; realizzare la Finale delle Finali. Il 5 settembre toccherà a Grosseto ospitare questa serata di grande suggestione e fascino, in quanto vissuta da tutti i vincitori delle finali, dal 2009 al 2019. A questi si aggiungeranno ulteriori sei performance provenienti dalle due puntate 2020, la prima delle quali domenica sera a Montalto Marina preso il Centro Servizi di via Tevere, alla quale prenderanno parte alcuni dei premiati delle ultime undici finali.

”Come ospite ha assicurato la sua presenza il due volte vice campione del Mondo di Caribbean Show Dance, Pier Luigi Grandini, accompagnato dalla nuova partner Laura Pallari. “Siamo molto soddisfatti - è il commento del vicesindaco Luca Benni - di inaugurare la stagione 2020 di Dilettando con questa puntata speciale che, sono convinto, saprà regalare esibizioni di altissimo livello, tenuto conto della caratura degli artisti, che di dilettanti hanno ormai ben poco. Lo scorso anno restammo impressionati dalla capacità di questa trasmissione nell’esprimere talenti naturali, regalando due ore di spensieratezza e divertimento e così abbiamo voluto replicare".

Allora fuoco alle polveri che il divertimento abbia inizio, naturalmente il tutto in maniera contenuta e rispettando quelle norme basilari che la normativa impone e per chi non potrà assistere alla semifinale di Montalto Marina, l’appuntamento è a fine agosto su Toscana Tv, canale 18 del digitale terrestre e su Siena Tv, canale 90.