Rassegna musicale 'Castello d'autore'

Si concluderà con il concerto dell'ORT Orchestra della Toscana, venerdì 7 agosto alle ore 21.30.

Scarlino: In occasione della serata conclusiva dell'apprezzata Rassegna Castello d'Autore di Scarlino venerdì 7 agosto, alle ore 21.30 presso la Rocca Pisana di Scarlino, l'ORT Orchestra della Toscana assieme a Mya Fracassini (voce), porteranno un nuovo coinvolgente progetto che vedrà protagoniste le opere di Lucio Battisti riarrangiate da Gianpaolo Mazzoli.

Dopo aver ottenuto un'ottima risposta da parte del pubblico al Teatro Romano di Fiesole, il quintetto d'ottoni, guidato da Donato De Sena (prima tromba dell'ORT), composto da Luca Betti (tromba), Andrea Albori (corno), Marcello Angeli (trombone), Riccardo Tarlini (tuba) e supportato dalla ritmica a sua volta composta da Loris Di Leo (pianoforte), Amerigo Bernardi (contrabbasso) e Roberto Dumbo Bichi (batteria).

L'ensemble proporrà al pubblico un ricco programma di tutto il repertorio più famoso di Battisti, permettendo al pubblico di lasciarsi coinvolgere e partecipare attivamente durante le esecuzioni dei brani più amati. Non mancheranno momenti di grande intensità quando la voce di Mya omaggerà Mina, grande interprete amata artisticamente da Lucio Battisti, e personalità vocale per la quale ha composto.

Questo concerto non sarà solo la degna conclusione di una rassegna che sempre più punta a proporre progetti di qualità ma vuole essere una festa per la musica e chi la fa, un omaggio alla memoria di chi tanto ha amato quest'arte, sostenendola attivamente e promuovendola, Donna Giorgiana Corsini, recentemente scomparsa proprio in Maremma, alla quale famiglia va un sentito abbraccio da parte dell'ORT e la dedica di questo concerto al ricordo della Principessa.

L'ORT da sempre impegnata nella diffusione della musica, fu fondata a Firenze nel 1980, per iniziativa della Regione Toscana, della Provincia e del comune di firenze, è considerata una tra le migliori orchestre in Italia, e la serata conclusiva di Castello d'autore sarà un'occasione imperdibile per poterla gustare in una veste frizzante. Il repertorio non usuale per il genere cantautorale renderà indimenticabile la serata.