'Science camp': al Fossombroni la quinta edizione dedicata agli studenti delle medie

Grosseto: Ultimi giorni e ultimi posti disponibili per iscriversi allo “Science camp”, l’evento organizzato dal Fossombroni e rivolto agli studenti che, il prossimo anno scolastico, frequenteranno le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado.

L’iniziativa, arrivata alla quinta edizione, si svolgerà dall’1 al 4 settembre, con orario dalle 9.00 alle 13.30, presso la sede dell’Istituto Fossombroni, in via Sicilia 45. I partecipanti saranno impegnati, in modo particolare, in attività riguardanti le STEM (termine americano per definire le discipline dell’ambito scientifico, ovvero science, tecnology, engineering, maths).

Il Fossombroni, che da anni si caratterizza nel panorama formativo grossetano per proposte innovative che hanno incontrato il favore dell’utenza, offre tale opportunità agli studenti che sono interessati in modo particolare allo studio delle materie scientifiche, così da approfondire e sviluppare la loro vocazione e conoscere l’offerta formativa del liceo scientifico delle scienze applicate.

Durante lo “Science camp” saranno svolti laboratori riguardanti la geologia, la chimica e la biologia, oltre all’informatica con attività di programmazione e robotica, di matematica con esercizi di logica e approfondimenti di nuclei tematici, di inglese con esperienze di Clil e giochi linguistici, di economia con giochi di ruolo a tema. È inoltre prevista un’uscita didattica legata alle tematiche affrontate durante i diversi laboratori.

L’iniziativa sarà svolta nel pieno e rigoroso rispetto della normativa Covid-19. Le domande di iscrizione possono essere ritirate presso la sede della scuola di via Sicilia o consultando il sito internet www.isisfossombroni.edu.it.