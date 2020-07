I Martedì della Casa del Quartiere: Salvatore Allocca presenta 'Tutti suoneranno il gong'

Martedì 21 giugno - ore 21:30, Piazza Pacciardi.



Grosseto: Debutto nella scrittura per Salvatore Allocca. Domani, martedì 21 luglio alle 21.30 in piazza Pacciardi (ex Piazza della Palma) a Grosseto, secondo appuntamento con “I martedì della Casa del Quartiere” - organizzati dalla libreria QB Viaggi di carta - e il libro “Tutti suoneranno il gong” edito da Effigi.

Con questo libro, Allocca ci consegna una ricostruzione storica ed autobiografica degli anni tra il 1950 ed il 2015. Salvatore Allocca nasce il 28 maggio 1947, scodellato sul tavolo di cucina, di un vecchio appartamento nel quartiere Prati di Roma.

Tutta la sua vita gira intorno alla passione politica, nata nelle prime esperienze romane e proseguita in Toscana dopo il suo trasferimento, avvenuto all’inizio degli anni 70.



Inutilmente laureato in lettere all’Università di Roma con 110 e lode, non ha mai messo a frutto i suoi studi dal punto di vista lavorativo, tranne che per una breve parentesi di supplenze e di scuola popolare, dedicandosi, per la più parte della vita, al lavoro sociale, con i minori, con gli anziani e con il mondo della disabilità.

Nato in una famiglia borghese, si iscrive al Partito Comunista all’età di 19 anni, intorno al 1966, nel gorgo del conflitto generazionale che preparava il grande ‘68. Ha militato nel PCI., salvo una breve interruzione tra il ’69 ed il ’70, fino al congresso di Rimini del 1991.

Sceglie Rifondazione Comunista dalla primissima ora e ne rivendica ancora l’idea fondativa. Segretario, prima di una piccola sezione del PCI., successivamente del Circolo di Rifondazione di Grosseto, nel 1998 copre l’incarico di segretario provinciale della federazione.

Ha svolto una lunga attività nelle istituzioni: 18 anni da consigliere comunale, due da Senatore, durante il secondo ed ultimo governo Prodi, 4 anni di assessore regionale in Toscana tra il 2010 ed il 2014, incarichi che non lo hanno mai separato dal territorio e dalla militanza attiva nel Partito.

Avendo sempre messo da parte il desiderio della scrittura, dopo una lunga fila di incompiuti, è riuscito a cogliere l’opportunità della “nuova età” per tentare la conquista di questa antica aspirazione.



Alla presentazione parteciperanno l’autore e l’editore Mario Papalini.



Le presentazioni si terranno all’aperto in Piazza Pacciardi già Piazza della Palma a Grosseto e si svolgeranno rispettando le direttive sulla sicurezza.