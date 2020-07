Torna sulla Laguna l’affermato 'Orbetello Piano Festival'

Orbetello: La rassegna, ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti nel 2012, porta nella sua nona edizione la grande musica pianistica nel territorio lagunare. Una stagione, questa, che nonostante le grandi difficoltà legate al periodo storico in cui ci troviamo, vedrà importanti nomi e grandi novità. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Orbetello e della Regione Toscana e vedrà la sua realizzazione grazie al contributo di numerosi sponsor e privati quali RRD Roberto Ricci Designs (prossimo alla premiazione con il Grifone d’oro da parte della Città di Grosseto), Banca Tema, Cantina LaSelva, Monteverro vini, Eurosider, Casale Voltoncino, Coop Tirreno sezione soci e molti altri.

“Indubbiamente questi primi mesi del 2020 sono stati molto difficili per tutti – dice Adorno - e sicuramente lo sono stati anche per la musica. In un’ottica di osservazione attenta della situazione e seguendo i protocolli di sicurezza attuali, abbiamo comunque deciso di non interrompere il nostro progetto di valorizzazione del territorio, della musica e dei talenti, anche sulla scorta delle numerosissime richieste ricevute dal nostro pubblico negli scorsi mesi”.

Orbetello Piano Festival si rinnova con una edizione particolare e speciale, dove il pianoforte verrà portato in due luoghi-simbolo: la Terrazza sulla Laguna di Orbetello e la Torre delle Saline di Albinia.

Il primo appuntamento, quello del 25 Luglio, vedrà protagonista, un grande pianista italiano, Alberto Nosè, in un programma del tutto speciale, contemplativo, dedicato alla musica di Yann Tiersen e a quella di Max Richter con un excursus tra i grandi autori quali Chopin, Satie e Beethoven. Nello scenario mozzafiato della Laguna di Orbetello, con

distanziamento sociale, si potrà godere di una serata veramente contemplativa ed unica.

Il secondo “polo” musicale sarà quest’anno alla splendida Torre Saline di Albinia che vedrà, per la prima volta, una concentrazione di eventi in 4 giorni consecutivi. Dal doppio concerto dell’affermato pianista di fama mondiale Leonardo Colafelice ai recital del Direttore Artistico Giuliano Adorno a quello del Vincitore di Orbetello Junior Piano Competition 2019 Alessio Ciprietti fino al grande prodigioso talento di Maya Oganyan, Simone Librale e Lucrezia Liberati. Una Scuderia di

pianisti strepitosi che si avvicenderanno in una programmazione serrata che soddisferà le orecchie più esigenti.

Quest’ anno a Torre Saline accadrà anche qualcosa di straordinario. Per la prima volta, dopo interventi di restauro, sarà visitabile una nuova sala espositiva, la “Sala delle anfore”, tra cui padroneggeranno le anfore della antica fornace di Albinia che esportavano il vino etrusco in tutta Europa. Questo farà da fil rouge ai nostri appuntamenti, che vedranno ogni sera protagonista anche una cantina del nostro territorio, con un brindisi di fine serata.

L’apertura della Torre Saline per 4 giorni consecutivi grazie alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo vedrà anche la possibilità di effettuare delle visite guidate alla fortezza (gratuite) e di visitare l’esposizione di una parte della nota collezione d’arte “Spagna – Bellora” di Milano, oltre che partecipare, il 7 Agosto, alla presentazione del libro di Giovanni Magrì “Popolo, nazione ed esclusi” (Castelvecchi editore, 2020) a cura dell’associazione “Filosofia in movimento”.

L’offerta che quest’anno Orbetello Piano Festival propone alla Torre delle Saline vuol creare un importante punto di sinergia tra un luogo così ricco di risorse e cultura ed una serie di eventi studiati per esso e cuciti sul territorio.

Per ovvie ragioni, l’accesso a tutti gli eventi sarà limitato e sarà necessaria la prenotazione.



Dal 25 Luglio al 9 Agosto

Programma dettagliato su www.orbetellopianofestival.it

Info e prenotazioni telefoniche 3892428801