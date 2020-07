'La sera? In centro!', al via le visite guidate gratuite offerte da Confcommercio

"Grosseto città medievale fortificata in pianura”: primo appuntamento curato da ConfGuide venerdì 10 luglio ore 18:30.

Grosseto: Sarà un'estate per tanti aspetti diversa, questa del 2020, e a maggior ragione il centro cittadino si candida a luogo di svago, tra ristoranti, shopping, appuntamenti culturali.

Dopo tanti anni di organizzazione di eventi, tra Notti bianche e “Notte sì, ma di giovedì”, l’Ascom Confcommercio anche quest'anno vuole dare il suo contributo per rivitalizzare il cuore del capoluogo maremmano.



Collaborando a “La sera? ..in centro!” – Shopping, art, fun & food”, il ricco cartellone di eventi realizzato dal CCN Centro Storico Grosseto con il contributo e la coorganizzazione del Comune di Grosseto, l'associazione di categoria offre a cittadini e turisti tre visite guidate completamente gratuite per i partecipanti, curate dalle guide professioniste del sindacato ConfGuide, che si svolgeranno nei prossimi venerdì di luglio.



La prima visita, imperdibile, dal titolo “Grosseto città medievale fortificata in pianura”, è in programma venerdì 10 luglio con ritrovo alle ore 18.30 davanti alla Cattedrale.



L'associazione precisa che la visita si svolgerà in stretta osservanza delle direttive Covid, pertanto è opportuno partecipare muniti di mascherina.



Anticipa la presidente Confguide Confcommercio Grosseto Fabiola Favilli: “Le Mura di Grosseto hanno respinto gli attacchi dell’Imperatore Ludovico il Bavaro nel 1328, sono state adeguate alle esigenze belliche nel rinascimento dal grande architetto militare Baldassarre Lanci ed hanno svolto ottimamente il loro ruolo difensivo finchè non furono disarmate dall’ultimo Granduca di Toscana, Leopoldo II d’Asburgo Lorena nel 1855. Di questa gloriosa storia, di Grosseto e delle invettive che riservò l’Imperatore sconfitto ai cittadini si parlerà nella visita guidata che inizierà alle 18,30 di fronte alla Cattedrale”.



Un appuntamento che invita a rimanere nel centro della città, dove si potrà trovare, nei numerosi bar e ristoranti, una ricca scelta di proposte enogastronomiche per l'aperitivo e per la cena.



Poi la serata potrà proseguire con una bella passeggiata sotto le stelle, arricchita dalla musica in filodiffusione e dai negozi aperti, perchè nei mesi di luglio e agosto si potrà fare shopping fino a tardi sia di giovedì che di venerdì, sulla base del cartellone eventi del CCN.



Ascom Confcommercio Grosseto ricorda le successive visite guidate gratuite curate da ConfGuide: “Quant’ha Grosseto granella di sale: il commercio e le produzioni tipiche attraverso i secoli” è l'appuntamento di venerdì 17 luglio e “Tra Ottocento e Novecento: la modernità irrompe a Grosseto” quello a seguire, del 24 luglio.



Chiudono dall'associazione con un invito a partecipare: “Vi aspettiamo venerdì ore 18.30 davanti alla cattedrale per trascorrere insieme una serata diversa, alla scoperta di tante curiosità sulla nostra bella città”.