Artemare Club: I Baci dei Marinai per il World Kiss Day del 6 luglio

Monte Argentario: Sono passati 75 anni e ancora oggi è considerato uno dei baci più romantici e celebri mai immortalati da una macchina fotografica, erano le 17,51 del 14 agosto 1945, Alfred Eisenstaedt scattò una foto a Times Square che divenne leggenda, un marinaio e un'infermiera, un bacio appassionante, una posa perfetta.



E’ una delle due grandi foto a quadro che espone Artemare Club per la Giornata Mondiale del Bacio di lunedì 6 luglio, festa nata in Gran Bretagna nel 1990 e presto diffusa in tutto il mondo.

Le due bellissime opere sono visibili solo dalle vetrine della sede operativa, perché non ancora accessibile a tutti, nel rinnovato Corso Umberto di Porto Santo Stefano. L’altra è raffigurante i baci degli allievi dell’Accademia Navale alle ragazze del porto di sosta della nave scuola Amerigo Vespucci in una delle crociere del passato.



Perché il bacio non deve diventare un “Amarcord”, secondo i sondaggi è il gesto che manca di più in questo periodo di lotta al Coronavirus. Lo veniamo a conoscere fin da bambini e da adulti scopriamo realmente cosa significhi, l’espressione dell’amore più puro e della condivisione più intima che va ben al di là del sesso. Ogni bacio è unico e questo nei secoli è stato continuamente ricordato nelle foto, nei quadri, nei film nelle opere letterari, spesso baci di marinai, perchè qualcuno dice che gli uomini e le donne di mare baciano meglio!



Nel periodo di isolamento forzato siamo stati obbligati a mantenere i contatti con un computer o con cellulare e abbiamo immaginato sensorialmente baci di affetto, d’amore e di passione, ma sicuramente qualcuno un pò dà pirata sarà riuscito a darli di persona, magari sconfinando i limiti imposti di movimento con qualche motivazione anche inventata, per incontrare la persona desiderata e amata.



Con prudenza ma buon World Kiss Day a tutti!