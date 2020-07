Presentata la rete di 'Festival di Maremma'

La kermesse ha lo scopo di valorizzare il territorio maremmano con proposte di qualità unendo per la prima volta tre festival ormai collaudati e sempre più seguiri: I luoghi del tempo, Archeofilm Festival e il Festival di cinema di mare.

Castiglione della Pescaia: Durante la presentazione, alla quale seguirà l'undici luglio una giornata di anteprima dei festival che si svolgerà a Castiglione della Pescaia, sono stati anticipati i nomi di alcuni ospiti che hanno deciso di partecipare al continuo della vitalità culturale maremmana.

I più attesi: il regista Pupi Avati (Festival del cinema di mare), Stefano Massini, sempre più celebre per i suoi interventi televisivi al programma Piazza pulita e l'attore Giobbe Covatta, entrambi previsti per il festival I luoghi del tempo.

Festival di Maremma è una rete di festival e rassegne che si pongono come obiettivo la valorizzazione culturale e artistica del territorio della provincia di Grosseto, una terra incontaminata ricca di luoghi di interesse storico e paesaggistico poco valorizzati e conosciuti.

Attraverso la presenza di grandi ospiti (attori, musicisti, scrittori, giornalisti, registi) , con concerti, performance teatrali, cinema, incontri letterari si cerca di dare emozioni , approfondire la conoscenza del territorio; promuovere un turismo di qualità in un periodo di media stagione e in luoghi poco frequentati; sensibilizzare il pubblico ad una fruizione rispettosa e corretta dell' ambiente e contemporaneamente favorire l' avvicinamento di un nuovo pubblico a forme di spettacolo in contesti di particolare suggestione. Rientra nel progetto anche la promozione di prodotti tipici vista come parte integrante della cultura del territorio.

Attualmente fanno parte della rete il festival "I luoghi del tempo" (decima edizione), "Roselle Archeo Film Festival" (seconda edizione) e "Festa del cinema di mare - Premio Mauro Mancini" (quinta edizione). Sono partner di FM a vario titolo i seguenti soggetti: MIBACT - direzione generale cinema, Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Parco Nazionale delle Colline Metallifere, Rete delle biblioteche di Maremma, Polo museale della Toscana, Festival dei Popoli, Clorofilla Film Festival (Legambiente), Comuni di: Grosseto, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Roccastrada, Scarlino.

I festival della rete sono realizzati con il sostegno di Regione Toscana , il contributo della Fondazione CR Firenze e la partecipazione di Conad .

.