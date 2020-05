'L'Aperitivo parla della Maremma online, in italiano!'

Grosseto: Ogni settimana un incontro aperto e trasversale per parlare di sviluppo, strategia e innovazione in Maremma. Per il momento in PIAZZER, ma a breve torneremo nel centro storico di Grosseto.

Clicca giovedì 14 maggio alle 19:00 in.PIAZZER.com/nqaV84 per partecipare in Zoom.

Luca Pollini è direttore del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana DOC, una realtà nata nel 2014 per tutelare e promuovere i vini di questa DOC, prodotta nell'intero territorio della provincia di Grosseto.

Parlerà del valore della parola "Maremma" nella denominazione dei suoi vini e, dall'altra parte, del ruolo del vino nella promozione della Maremma in generale, in giro per il mondo, quale ambasciatore del territorio insieme agli altri prodotti di qualità ottenuti in una delle zone maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale.