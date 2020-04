Coro popolare femminile 'Le Donne di Magliano': Un nuovo video e una canzone di lotta dei lavoratori per il 1° maggio'

Magliano in Toscana: Nonostante la quarantena, il coro popolare femminile Le Donne di Magliano diretto da Carla Baldini continua a cantare. Lo scorso 25 aprile ha pubblicato su You Tube una bella versione di "Bella Ciao” (registrata a tempo di record in un solo giorno), che ha spopolato in rete.

Domani primo maggio uscirà un nuovo video con una canzone di lotta dei lavoratori simbolo della musica popolare toscana: "Vien la primavera", conosciuta nella interpretazione di Morbello Vergari e il Coro degli Etruschi degli anni ’70. La canzone ha la classica formula popolare della voce solista che chiama e del coro che risponde; per l’occasione i solisti saranno alcuni fra i più conosciuti interpreti della musica popolare e d’autore toscana: le cantanti folk Lisetta Luchini e Chiara Riondino, il chitarrista e cantante Maurizio Geri e il cantautore Bobo Rondelli.

I musicisti che accompagnano il coro in questa nuova avventura sono Alessandro Camaiti (chitarra), Andrea Frosolini (violino) ed Emanuele Pellegrini (percussioni). Montaggio audio e video di Francesco Frosolini. La direzione artistica è di Carla Baldini

Ed ecco tutte le donne, fra cui oltre le Donne di Magliano alcune amiche e cantanti professioniste, che hanno partecipato a questa nuova avventura, divise nelle tre voci "girasoli, rose e viole” (denominazione originale delle Donne di Magliano): Emilia Alessi, Elena Bellini, Anita Bassanelli, Monia Benedetti, Alla Buhanevici, Ombretta Butelli, Dorina Canapini, Lorella Capitini, Giovanna Comandi, Laura Comandi, Debora Contorni, Isabella Del Principe, Nicoletta Di Natali, Veronica Ferrara, Letizia Lorenzini, Barbara Maggini, Alice e Matilde Marchetti, Giulia Mazzolini, Marina Meggiorini, Donella Menicucci, Cristiana Milaneschi, Patricia Nassi, Laura Pica, Elisabetta Rinaldi, Mirella Rossi, Sabrina Sestini, Luciana Te, Manuela Tognozzi.