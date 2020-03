Fondazione Grosseto Cultura. Tutti gli appuntamenti della settimana da lunedÃ¬ 9/03 a domenica 15/03 sono rimandati

Fondazione Grosseto Cultura. Tutti gli appuntamenti della settimana da lunedì 9/03 a domenica 15/03 sono rimandati

Grosseto: A seguito del decreto governativo Fondazione Grosseto Cultura sospende tutte le manifestazioni e gli eventi previsti per questo weekend (7- 8 marzo) che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti e il Museo di Storia Naturale resteranno comunque aperti al pubblico, nel rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitaria indicate dal Ministero della salute.

Queste le iniziative e manifestazioni sospese.



Dal 10 al 14 marzo ||Portatori di luce || Clarisse Arte, via vinzaglio 27- Grosseto

I Portatori di Luce nasce dall'idea di trasformare persone comuni in Nuovi Eroi, un espediente per rendere omaggio alle persone che tutti i giorni si battono per rendere il posto in cui vivono, o nel quale si sono trovati a vivere, migliore.

L'intento di questo lavoro è quello di poter realizzare un reportage d'invenzione, nel quale i commercianti del centro storico diventano super eroi, attraverso rapporti reali e azioni concrete.

Attraverso dei laboratori di riciclo creativo verranno coinvolti i negozianti del centro storico, gli abitanti del luogo ed un team di creativi. Saranno prodotti i costumi per la realizzazione del progetto e creato un reportage fotografico che sarà poi esposto in data 14/03/2020 presso la sala conferenze del Polo Culturale Le Clarisse, dove saranno in mostra, oltre ai costumi, anche i ritratti dei commercianti all’interno del loro luogo di lavoro.

I commercianti che aderiranno al progetto, potranno partecipare al laboratorio di riciclo, fornendo i propri materiali di scarto (carta, plastica, pvc, etc) che serviranno per la costruzione dei costumi stessi.

INFO: www.collettivoclan.it, tel. +39 392 5485396/328 7379945 , FB: Collettivo Clan



Mercoledì 10 marzo ore 21.00 || Stagione teatrale "Coast to Coast"|| Teatro Moderno, via Tripoli, 33/35 - Grosseto

di Rocco Papaleo e Valter Lupo

con: Arturo Valiante e Valter Lupo

produzione: Less is more Produzione srl

Lo spettacolo nasce dalla volontà di creare un teatro "a portata di mano", capace di divertire e al tempo stesso emozionare. Uno show come un diario da sfogliare a caso, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole in musica, in un riuscito esperimento di teatro-canzone, con un occhio a Gaber e uno alla Basilicata. Il lungo viaggio di 25 anni nell'esperienza del teatro - canzone ha formato dentro di me la convinzione che la strada della vita vera è la mia risorsa principale, lo spostamento la mia cifra esistenziale, il dinamismo la mia salvezza. Cercare viaggiando l'emozione comune e il divertimento. Questo nuovo show aggiunge, trattenendo i momenti salienti del percorso già fatto, l'osservazione del momento, il racconto del presente. Uno spettacolo antologico e al tempo stesso vergine, con la sospirata attitudine all'interazione e al gioco, che in fondo non vuole essere altro che una profonda carezza.

Ricordiamo che i soci di Fondazione Grosseto Cultura godono di una riduzione sul costo del biglietto.

PREVENDITA - collegandosi ai siti: www.comune.grosseto.it, www.ticketone.it, www.boxofficetoscana.it o presso le seguenti rivendite autorizzate:

Bartolucci Expert via de Mille 5 Grosseto, Ipercoop Centro Commerciale Maremà loc. Commendone Grosseto, Tabaccheria Amoroso p.zza del Mercato 34/36 Grosseto, Coop via Chirici Follonica, Pro Loco via Roma snc Follonica, Iat Orbetello Piazza della Repubblica 1 Orbetello

VENDITA presso il botteghino del Teatro il giorno dello spettacolo dalle ore 19 alle ore 21

Per informazioni sulla stagione teatrale clicca qui

INFO: Teatri di Grosseto, www.comunedigrosseto.it, tel. 0564 488064, cell. 334 1030779



Giovedì 12 marzo ore 18.00 || Sei titoli per sei incontri || Fondazione Bianciardi

Per il ciclo Su Bianciardi e altre storie David La Mantia presenta il libro "Le figure retoriche nella letteratura del novecento italiano"

INFO: Fondazione Luciano Bianciardi - www.fondazionebianciardi.it - tel. +39 379 1048247



Sabato 14 marzo ore 1700 || Piattaforma sul lupo a Grosseto || Museo di Storia Naturale della Maremma, Strada Corsini 5, Grosseto

Il lupo in Maremma: esperienze di vita a contatto con il predatore.

INFO: www.museodistorianaturalemaremma.it, tel. 0564 488571, FB: museistorianaturalemaremma



Sabato 14 marzo ore 17.00 || Visita guidata || Museo Collezione Gianfranco Luzzetti, via Vinzaglio 27 - Grosseto

Costo 5 euro + biglietto d'ingresso

Gradita la prenotazione

INFO: www.clarissegrosseto.it, tel. 0564 488066



Sabato 14 marzo ore 17.00 || Il requiem di Mozart nella trascrizione a quattro mani di Carl Czerny || Auditorium Carlo Cavalieri, via Bulgaria 21, Grosseto

piano duo: Mirko Galeazzi e Ettore Candela

INFO: www.fondazionegrossetocultura.it, tel. 0564453128, FB: Fondazione Grosseto Cultura



Sabato 14 marzo ore 21.30 || A Gospel Night || Teatro degli Industri, via Mazzini 101/103 - Grosseto

Il Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble festeggia il significativo traguardo dei 200 live. Il coro gospel grossetano, fondato da Carla Baldini nel 1996, ha infatti portato in quasi un quarto di secolo di attività la musica religiosa afro-americana in chiese, piazze e teatri di tutta Italia con ben 200 concerti.

Special guest e star della serata sarà la cantante ghanese di spessore internazionale Ginger Brew, nota al pubblico italiano come voce solista e corista di Paolo Conte. Ginger ed i Sisters and Brothers daranno vita ad uno spettacolo unico, significativamente intitolato "A Gospel Night", un crescendo musicale capace di trasmettere il significato più profondo di questo genere trascinante, coinvolgendo coro e pubblico in un unico canto.

Per l’occasione, davvero speciale, si aggiungeranno ai 25 coristi che compongono la formazione attuale alcuni dei tantissimi ex coristi e musicisti (più di 100) che hanno fatto parte del coro dalla sua fondazione ad oggi.

Dulcis in fundo: per un ideale passaggio di testimone generazionale debutterà il coro "MiniGospel", formato dai giovanissimi figli dei coristi (dai 5 agli 11 anni).

Il concerto è organizzato dall’Associazione Soul Diesis con la collaborazione del Comune di Grosseto ed il patrocinio dell'Associazione Cori della Toscana.

INFO: www.sistersandbrothers.it, tel. 335 584 9911



Domenica 15 marzo ore 17.30 || La Voce di Ogni Strumento/ Agimus || Sala della Finanza

"Misterio, Tango y Follia"

chitarra: Gianpaolo Bandini

bandoneon: Cesare Chiaccheretta

L'ingresso a pagamento

INFO: www.lavocediognistrumento.it, tel. +39 3397960148, FB: Stagione Musicale - La Voce di Ogni Strumento