'Una sera all’opera' con Pantani e Candela

Sabato 29 febbraio all’auditorium “Carlo Cavalieri” un concerto di Fondazione Grosseto Cultura.



Grosseto: “Una sera all'opera” con “I concerti di Fondazione Grosseto Cultura”. La rassegna organizzata dall'Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” diretto da Antonio Di Cristofano propone il terzo appuntamento della serie: sabato 29 febbraio alle ore 17 sul palco dell'auditorium “Carlo Cavalieri” (ingresso gratuito) si esibiranno Ettore Candela al pianoforte e la soprano Silvia Pantani.

Il concerto condurrà il pubblico in un viaggio musicale alla riscoperta delle celebri arie e intermezzi delle opere più conosciute di grandi autori italiani come Puccini, Verdi e Mascagni.

Silvia Pantani è una giovane soprano toscana, vincitrice di numerose competizioni tra cui il “Concorso internazionale per giovani cantanti lirici di Spoleto” nel 2012, mentre nel 2013 è stata protagonista nelle stagioni liriche di Piacenza, Ravenna e Ferrara, debuttando al teatro “Carlo Felice” di Genova nella “Bohème” e nella “Madama Butterfly” di Puccini. A luglio 2014 ha cantato al teatro “Verdi” di Busseto per i 90 anni di Carlo Bergonzi, il più importante tenore verdiano di questo secolo. Candela, pianista e organista, ha suonato in diversi ensemble in Italia, Svizzera e Germania, ed è autore di musica per pianoforte, organo, cameristica e corale. Appassionato musicologo, è docente di Cultura musicale generale e collaboratore pianistico nelle classi di canto proprio all’istituto “Giannetti”.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” in via Bulgaria 21, o telefonare al numero 0564 453128.