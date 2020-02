I solisti della Georg Solti Accademia di Bel Canto incantano il Savoia Cavalleria

Il concerto è stato un omaggio a Mirella Freni.



Grosseto: Si è svolto presso il Savoia Cavalleria di Grosseto il quinto concerto della Stagione musicale La Voce di ogni Strumento dedicato alla compianta Mirella Freni, una delle voci più belle e riconoscibili del mondo della lirica, docente della Georg Solti Accademia di Bel Canto.

Proprio gli artisti della Georg Solti Accademia di Bel Canto, la mezzo soprano Marvic Monreal e il tenore Luis Aguilar, accompagnati al pianoforte da Ramon Theobald hanno incantato il pubblico presente eseguendo un programma musicale che ha incluso le più belle arie d’opera di Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, Georges Bizet. Non sono mancati momenti musicali tratti dal repertorio delle celebri romanze di Francesco Paolo Tosti e di altri compositori, per un viaggio musicale che ha esaltato le raffinate qualità vocali dei suoi protagonisti, giovani eccellenze della lirica internazionale.



Il Colonnello Ermanno Lustrino, padrone di casa, ha accolto gli ospiti presenti alla serata. Tra questi Roberta Biondi, insegnante di lingua italiana della Georg Solti Accademia, il Comandante del 4° Stormo Col. Urbano Floreani, il Presidente del Consiglio Comunale Pacella Claudio e consorte, il Tenente Colonnello Luca Fanicchia Finanza, la Consigliera Provinciale Cultura e Istruzione Olga Ciaramella, Simona Mazzocchi Presidente Pasfa, l'Assessore alla Cultura di Castiglione della Pescaia Susanna Lorenzini, il Presidente della VI° Circoscrizione Lions Breschi Roberto.



Un altro evento di elevato valore culturale e artistico per La Voce di ogni Strumento che prosegue dunque la sua programmazione grazie al patrocinio di: Ministero della Difesa, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Teatri di Grosseto, Proloco di Grosseto, Savoia Cavalleria, Centro Militare Veterinario, 4°Stormo Caccia Intercettori, Guardia di Finanza, Lions Club Grosseto Aldobrandeschi, Confindustria, Ascom Confcommercio, Camera di Commercio Maremma e Tirreno, Fondazione Grosseto Cultura, Agimus, Soroptimist e SEAM, e al sostegno di numerosi sponsor locali.



Domenica 1 marzo alle ore 18.30 presso l’Hotel Granduca a Grosseto si terrà la finale della Sesta edizione per il Concorso Regionale Musicale organizzato dal Distretto 108 LA in collaborazione con il Lions Club Grosseto Aldobrandeschi e l’Hotel Granduca.

Questo concorso, rivolto a giovani musicisti toscani dai 15 ai 24 anni e dedicato al M° Palmiero Giannetti, grandissimo musicista e didatta, oltre che importante figura nel mondo lionistico, mira a incentivare lo studio della musica da parte dei giovani valorizzandone il talento e premiandone l’impegno.



L’ingresso è a offerta. Il ricavato sarà in parte devoluto alle associazioni AVIS, ADMO, La Farfalla, AISM, AIPAMM e Compassion.



Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 339 – 7960148, e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



www.lavocediognistrumento.it