La Befana vien dal Borgo

Gerfalco: Il piccolo Borgo Medievale di Gerfalco presenta la seconda edizione del suo mercatino enogastronomico artigianale in attesa della Befana, che si terrà domenica 5 Gennaio all’interno del Centro Visite della Riserva Naturale Cornate e Fosini, situato all’ingresso del paese, a partire dalle ore 10:00 per tutta la giornata.

Il mercatino “La Befana vien dal Borgo”, organizzato dal Comitato Promotore Ospitalità Diffusa Gerfalco in collaborazione con Il DRAGO aps e il supporto del Comune di Montieri, riunendo eccellenze del settore enogastronomico e artigianale del territorio delle Colline Metallifere, offre la possibilità di riempire la calza della Befana con prodotti locali, genuini e di ottima qualità. I visitatori possono degustare i prodotti enogastronomici presso gli stand che saranno aperti per tutta la giornata, pranzando o facendo merenda all’interno del mercatino con piatti caldi e taglieri. Fra i prodotti di eccellenza avremo formaggi, vini, pane, farine di grani antichi e di castagne.

L’altro fiore all’occhiello del mercatino saranno gli artigiani locali che presenteranno oggetti di fine artigianato, frutto della loro creatività, ingegno e abilità manuale. Non mancheranno inoltre ospiti d’onore che interverranno per intrattenere i visitatori: i Cantori di Suvereto porteranno i loro canti nei panni di Befani e Befane secondo l’antica tradizione e distribuiranno la calza ai bambini, Asini a Prata accompagneranno grandi e piccini alla scoperta del Borgo in compagnia della giovane asinella Fiocco Rosa, le lettrici dell’associazione Liber Pater racconteranno storie su befane e asinelli, infine la tecnologa alimentare Patrizia Salusti con le degustazioni sensoriali scoprire i sapori e i profumi della nostra terra.

Lo scopo di questo mercatino, oltre a festeggiare insieme l’arrivo della Befana, sarà quello di far conoscere il piccolo Borgo di Gerfalco, la Riserva Naturale in cui è immerso e il territorio circostante, tramite i frutti della terra, la tradizione, la creatività e il lavoro della sua gente. In questo modo, si cerca anche di promuovere la filosofia dell’acquisto di prodotti a filiera corta e km 0, che contraddistinguono e sono il futuro dell’economia locale.

Il Borgo di Gerfalco vi aspetta per trascorrere insieme una giornata gioiosa, con tante cose buone da mangiare e belle da mettere nella calza per grandi e piccini!