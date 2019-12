Cultura: Conferenza su Leonardo

Appuntamento alle ore 17.30 nel Palazzo dell’Abbondanza.

Massa Marittima: In occasione del 500° Anniversario della morte di Leonardo si svolgerà domani sabato 14 dicembre alle ore 17.30 nel Palazzo dell’Abbondanza in Via Goldoni 1 a Massa Marittima (Gr), la conferenza dal titolo: “L’arte, la scienza e la filosofia in Leonardo da Vinci”.

Introduce Lucia Meucci, storica dell’arte e docente di Lettere all’Istituto ‘Bernardino Lotti’di Massa Marittima, mentre la relazione sul lato scientifico e filosofico, sarà del generale di Brigata Marco Ciampini, attuale capo ufficio generale del Commissario generale del Ministero della Difesa.

L’evento è stato organizzato dal Terziere di Borgo con il Patrocinio della Società dei Terzieri Massetani, del Comune di Massa Marittima, e la collaborazione di Avis Comunale di Massa Marittima.

Ingresso libero.