Domenica 10 novembre ‘Ort Attack’ al Centro Militare Veterinario

Grosseto: Saranno gli archi dell’Ort, Orchestra regionale della Toscana, i protagonisti del prossimo concerto de “La Voce di ogni Strumento”, la rassegna musicale diretta da Gloria Mazzi, in programma domenica 10 novembre alle ore 17.30 al Centro Militare Veterinario di Grosseto.

L’Ensemble, nato da un’idea del primo violoncello Luca Provenzani, nasce nel 2018 con l’obiettivo di far musica con il massimo entusiasmo e coinvolge musicisti dell’Ort uniti da un senso di appartenenza e di amicizia.

“Ort Attack” il titolo della serata che esprime l’energia e l’entusiasmo di questo sodalizio artistico i cui protagonisti sono Luca Provenzani, Augusto Gasbarri ai violoncelli solisti, Virginia Ceri, Alessandro Giani, Susanna Pasquariello, Francesco Di Cuonzo, Gabriella Colombo e Stefano Bianchi ai violini, Stefano Zanobini e Caterina Cioli alle viole, Giovanni Simeone al violoncello e Amerigo Bernardi al contrabbasso.

Il programma della serata mette d’accordo sia gli amanti delle sonorità barocche che quelli di repertori più moderni, dal tango argentino d’autore alla musica contemporanea di uno dei violoncellisti più importanti del nostro tempo, Giovanni Sollima. È proprio il violoncello, con la sua la ricchezza timbrica e le variegate possibilità strumentali a farla da padrone in tutto il concerto, attraverso i due solisti Luca Provenzani, Augusto Gasbarri.

Il pubblico potrà infatti ascoltare il Concerto in sol minore per due violoncelli e archi RV 531 di Vivaldi, partitura concepita proprio per evidenziare la versatilità della voce di questo strumento affidandogli fraseggi arditi, ampi cantabili, varietà ritmica e timbrica. A seguire un brano di Rossini dall’ultima produzione del compositore raccolta nei “Péchés de Vieillesse” in cui emerge l’impronta teatrale del linguaggio rossiniano. Non mancherà l’Argentina di Astor Piazzolla e il tango con uno dei suoi brani più celebri, “Adios Nonino”, canto di nostalgia e dolore composto per la morte del padre, e il trascinante “Escualo”.

Dal genio e dalla penna di Giovanni Sollima invece nasce “Violoncelles, vibrez!”, tessitura musicale su cui i violoncelli possono misurarsi con libertà, dall’arioso e cantabile tema iniziale fino al pathos incalzante e drammatico che segue. Il concerto si concluderà con un medley di colonne sonore firmate da Ennio Morricone e John Williams.

L’ingresso al concerto è a offerta. Parte del ricavato sarà devoluto alle associazioni La Farfalla, Avis, Admo, Aipamm, Aism e Compassion.

Le prenotazioni possono essere effettuate telefonando almeno 3 giorni prima al numero 339 – 7960148, scrivendo a: oppure compilando apposito modulo online sul sito del festival a questo indirizzo: https://lavocediognistrumento.it/ort-attack-ensemble-centro-militare-veterinario-ore-17-30/

“La Voce di ogni Strumento” anche quest’anno gode del patrocinio di: Ministero della Difesa, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Teatri di Grosseto, Proloco di Grosseto, Savoia Cavalleria, Centro Militare Veterinario, 4°Stormo Caccia Intercettori, Guardia di Finanza, Lions Club Grosseto Aldobrandeschi, Confindustria, AscomConfConfcommercio, Camera di Commercio Maremma e Tirreno, Fondazione Grosseto Cultura, Agimus, Soroptimist.

L’appuntamento successivo della stagione sarà con il grande jazz al Teatro Moderno. Domenica 8 dicembre infatti sul palcoscenico del teatro grossetano salirà Enrico Rava con Stefano Cocco Cantini, Michelangelo Scandroglio e Andrea Beninati. I biglietti saranno in vendita dal 4 novembre presso la Libreria Palomar in Piazza Dante 18 – Grosseto e online sul sito web del festival: https://lavocediognistrumento.it/