Andrea Paone a Firenze con 'Vi aspetto fuori!'

Torna al Combo Social Club di Firenze l’irriverente comedian livornese con il suo nuovo one man show di Stand Up Comedy: Vi Aspetto Fuori!



Firenze: Il 13 novembre al Combo Social Club di Firenze torna il comedian toscano Andrea Paone con il suo nuovo one man show: “Vi Aspetto Fuori!” scritto insieme con il noto autore Gaspare Bitetto , già autore di noti programmi RAI tra cui alcuni con Corrado Guzzanti.

L’ultima volta a Firenze per Paone fu un successo, un Combo Club gremito in una gelida notte di gennaio.

Una comicità graffiante e piena di black humor quella del livornese che fa leva soprattutto sulla propria verve guascona.

Il nuovo spettacolo è una montagna russa di emozioni, irriverente e caustica… Paone mette a nudo tutte le sue debolezze e le sua vita, mostra il suo punto di vista sul mondo e prova a dare una soluzione alle sue e nostre debolezze.

Per chi non conoscesse il comedian toscano, deve sapere che è uno dei più attivi comici della nuova generazione italiana, grazie anche alla sua comicità naturale e carismatica.

Un comico eclettico che riesce a farti ridere di cose a cui non rideresti mai.

Il 13 novembre ad aprire la serata del Combo ci saranno tre giovani comici fiorentini: Tommaso Carli - in apertura anche l’anno scorso -, Daniele Angeli e Lorenzo Russo.

A fine settembre Andrea Paone, insieme a Leonardo Della Bella e Tommaso Carli, ha creato il gruppo Stand Up Comedy Firenze, dove ogni martedì propongono serate di stand up alla NOF storico locale fiorentino gestito da Filippo Zana in San Frediano , un posto dove comici affermati possono provare dei nuovi pezzi e gli aspiranti comici possono approcciarsi alla comicità. Nel 2019 Paone ha preso parte come autore per alcuni programmi di Rai Italia e ha registrato il suo primo Special il 27 maggio 2019 al Teatro Cometa di Roma concludendo il suo primo tour ( Tutto Molto Sbagliato ) con un sold out.

Con “ Vi Aspetto Fuori! ”, il suo nuovo tour, girerà l’Italia con oltre 15 date e andrà - per il secondo anno di seguito - pure nella patria della stand up comedy mondiale gli Stati Uniti, con una data per gli italiani a New York, mentre a si esibirà in inglese a San Francisco, Los Angeles e San Diego, invitato da Minae E. Kim, una stand up comedian americana.

Non solo nuovo mondo, ma passerà anche in alcune capitali europee tra cui: Berlino, Amsterdam, Parigi, Madrid e Atene.



Le Date in Toscana(in aggiornamento):

● 01/11/2019 – AREZZO ore 21.30

● 13/11/2019 – FIRENZE ore 21.30

● 09/05/2020 – LIVORNO ore 21.00