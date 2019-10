Appuntamenti alla Bianciardi: giovedì si parla di Bilenchi, Buzzati, Landolfi

Grosseto: Arriva il terzo degli “Appuntamenti alla Bianciardi: sei titoli per sei incontri”: giovedì 31 ottobre, alle ore 18, si parlerà di “Bilenchi, Buzzati, Landolfi e il racconto breve” con David La Mantia.

Buzzati nasce nel 1906, Landolfi nel 1908, Bilenchi nel 1909. Tre date e tre esistenze che sembrano incredibilmente distanti dal nostro presente.

In gran parte ignorati dalla critica ufficiale, si tratta di autori alla ricerca di un mondo altro, che può consistere nell’infanzia e l’adolescenza per Bilenchi, nel fantastico quasi patafisico per Landolfi, nell’attesa incombente per Buzzati. Ma può nella letteratura italiana trovare spazio un racconto di questo tipo?

Tutti gli appuntamenti, ad ingresso gratuito, sono ospitati della nuova sede dalla Fondazione, in via Adda 32, a Grosseto.