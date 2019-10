ARTEMARE Club inaugura a Porto Santo Stefano la case delle donne e degli uomini che amano il mare

Monte Argentario: Il pomeriggio del prossimo venerdì 1 novembre alle ore 17 si inaugura in Corso Umberto I a Porto Santo Stefano la sede operativa dell’Associazione culturale ARTEMARE Club, nata a Roma nel 1998, dei salotti con vista mare nei locali del ex galleria omonima chiusa per fine attività il 30 settembre scorso.

ARTEMARE Club sarà la casa delle donne e degli uomini, che amano il mare, lo navigano, lo praticano sopra e sotto, lo rispettano, lo proteggono, lo documentano, lo raccontano, lo recitano, lo musicano, lo dipingono e lo rendono accessibile a tutti. Il suo programma annuale con i principali eventi 16 novembre Tutti per il Mare senza plastiche, 7 dicembre 2019 SeaTherapy – Beach Nordic Walking, 8 febbraio 2020 Tre secoli di Pittori Marinisti, 6 marzo 2020 Donne di Mare,10 aprile 2020 Barche volanti da Leonado da Vinci a Luna Rossa, 16 maggio 2020 I Tumori dei Marinai – malattie professionali, 27 giugno 2020 Giulio Verne - grande scrittore di mare e yachtman, 25 luglio 2020 Sirene all’Argentario, 3 ottobre 2020 La Legge del Mare. ARTEMARE Club durante il 2020 sponsorizzerà un corso di vela per due persone presso uno dei Yacht Club della Costa d’Argento.



Timona l’associazione culturale il comandante Daniele Busetto, che ha un curriculum di rilievo nel mondo della cultura del mare in Italia e all’estero, è laureato in diritto internazionale, scrive da più di trent’anni per giornali e riviste specializzate e partecipa come esperto di storia e cultura marinara a trasmissioni televisive e radiofoniche, ha realizzato diversi libri tra cui “La nave scuola Amerigo Vespucci - la nave più bella del mondo”, “Giuseppe Garibaldi marinaio” e “Canottieri e Arte”, ha vinto tre volte il premio giornalistico letterario per la cultura del mare Carlo Marincovich e ha avuto il riconoscimento Gente di Mare di Anzio, è membro scientifico della rassegna cinematografica AQUAFILMFESTIVAL di Eleonora Vallone dalla prima edizione del 2016 e all’Argentario ha tenuto diverse conferenze pubbliche di cultura marinara. Ha ricevuto varie onorificenze nazionali e internazionali ed è Cavaliere di Malta con spade e del Santo Sepolcro di Gerusalemme.