Alla Chelliana, appuntamento con la â€˜Notte nazionale dei Licei economico socialiâ€™

Alla Chelliana, appuntamento con la ‘Notte nazionale dei Licei economico sociali’

Professori e studenti del liceo Rosmini saranno i protagonisti dell'evento.

Grosseto: Venerdì 25 ottobre la Biblioteca comunale Chelliana in via Mazzini 36 - dalle 18 alle 22 - ospiterà nei suoi locali l'evento "Notte nazionale dei Licei economico sociali".

Il tema della serata è "Cultura e sviluppo economico nel territorio grossetano". Dopo gli interventi del vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Grosseto Luca Agresti e della dirigente del Rosmini Gloria Lamioni, dalle 18.30 in poi, prenderanno il via una serie di iniziative i cui protagonisti saranno proprio gli insegnanti del Rosmini e tutti i ragazzi del liceo che vorranno partecipare ai laboratori.



Questo il programma della serata:



18.30 - "Matematica 007. Giochi matematici", a cura di Silvia Politi e

Corinna Brezzi



19.15 - "Non al denaro, non all'amore, né al cielo", intervento musicale a

cura di Patrizio Piccioni



19.30 - "Giocare con la letteratura. Testi scomposti", a cura di Patrizio

Piccioni e Katia Bartali



19.45 - "Lettura e canzoni", a cura di Fabio Cicaloni



Il saluto finale è in musica assieme ai docenti e agli studenti del Liceo economico sociale di Grosseto.



La Notte Bianca dei Licei economico sociali è un’iniziativa che unisce a distanza tutti i Licei economico sociali coinvolti: in tutte le scuole si svolgeranno laboratori, workshop, animazioni e spettacoli per promuovere i temi dell’economia, dell’educazione civica e finanziaria; per informare i cittadini su come gestire e programmare le risorse finanziarie personali e della propria famiglia, nonché capire come educare i più piccoli, approfondendo i temi del risparmio, degli investimenti, delle assicurazioni e della previdenza. I

l progetto prevede che ciascun istituto personalizzi la serata con le proprie iniziative sul tema dato ogni anno, tenendo ferma la scelta comune di coinvolgere soprattutto gli studenti, che devono essere i veri protagonisti dell’evento.



La Notte Bianca dei Les intende essere anche un modo alternativo e innovativo di fare scuola, di vivere insieme gli spazi della cultura - come i locali della Chelliana - trasformati per l’occasione in sale d’incontro e di spettacolo, aperti al territorio e animati da tutta la comunità scolastica.