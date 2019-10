Sacha Naspini e il 'Brutto della gente'

Follonica: Oggi il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica presenta "Il brutto della gente”, evento dedicato - nel giorno del suo compleanno - all'autore maremmano Sacha Naspini, uno degli scrittori di punta delle Edizioni E/o, amato dal grande pubblico e tradotto in tutto il mondo.

Alle 17 il sipario del teatro follonichese si aprirà per la presentazione dell’ultimo libro di Naspini, il noir psicologico "Ossigeno". Sul palco, insieme all’autore, Silvia Ranfagni (scrittrice e insegnante di sceneggiatura e scrittura creativa alla Rome University of Fine Arts, sceneggiatrice di Verdone e Ozpetek) e il follonichese Mimmo Fiorani, a cui si deve il titolo della giornata "Il brutto della gente”, che sottolinea la capacità di Naspini di indagare fra le pieghe più oscure dell’animo umano. Le letture in scena sono a cura di Valentina Santini.

Chiuso il sipario, aperitivo-cena nel ristorante del Teatro. Alle 21.15 nuovamente in scena con lo spettacolo di teatro canzone "Dentro le Case", ispirato a "Le Case del malcontento" il romanzo che ha fatto conoscere Naspini al grande pubblico; uscito nel febbraio 2018 e seguito da più di 200 presentazioni in tutta Italia, sta diventanto anche una serie tv internazionale dal titolo "Grudgeville’’. La scrittura di Naspini e la ricchezza narrativa di questo romanzo corale hanno affascinato un gruppo di autori capitanati dalla cantante grossetana Carla BaldinI, così sono nate le canzoni che raccontano cosa accade "dentro le Case”: ogni canzone è un personaggio, ogni personaggio porge la sua verità e narra la sua storia. In questo scenario Filippo Nencioni il matto, impersonato dall’attore Lorenzo Robino, getta il suo sguardo disincantato su fatti e misfatti, prende per mano gli spettatori aprendo loro le porte de Le Case, abitate da cartomanti, assassini, nani, giocatori di scacchi, ma anche baristi, medici, contadini, gente apparentemente per bene ma con un lato oscuro e inconfessabile, "il brutto della gente", appunto.

I testi dello spettacolo sono di Cesare Fallavollita, Dario Voltolini e Carla Baldini. La musica è di Carla Baldini.

In scena l’Officina del Malcontento, ovvero: Carla Baldini (canto), Dino Simone (fisarmonica), Alessandro Golini (violino), Guglielmo Eboli (percussioni), Rossano Gasperini (contrabbasso), Lorenzo Robino (attore).

Dunque appuntamento alla Fonderia Leopolda per questa giornata dedicata alla narrazione letteraria, musicale e teatrale. Questo il programma completo: ore 17.00, Presentazione di "Ossigeno"; ore 19.30, Apericena; ore 21.15, "Dentro le Case".

Ingresso libero alla presentazione di “Ossigeno". Il biglietto per "Dentro le Case” (comprensivo dell’apericena) costa 10€ ed è in prevendita alla Pro Loco di Follonica, via Roma 49 (tel. 0566.52012). Info: tel 335 584 9911.