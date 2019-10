A Marina di Grosseto il corso di teatro gratuito organizzato dalla Pro Loco

Marina di Grosseto: A Marina di Grosseto dal 14 ottobre si parte per un nuovo viaggio.

Non serve nessuna esperienza, non serve denaro. Serve solo la voglia di mettersi in gioco.

Dal 14 ottobre alle 19.30 al Piccolo Auditorium San Rocco (sala comunale) della Pro Loco a Marina di Grosseto in Via Granducato di Toscana n 11/13 (già Via Piave 6/8), vi aspettiamo per iniziare a scoprire insieme a voi il teatro.

Il progetto “INTRODUZIONE AL GIOCO DEL TEATRO” nasce come idea no profit di aggregazione per la comunità.

Si tratta di un corso gratuito di teatro aperto a tutti gli adulti e giovani adulti.

La Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, al termine di un ricco cartellone dove ha portato (o riportato) l’arte del teatro al di fuori dei luoghi classici dedicati, ma tra la gente ed i turisti, ricordando che il vero teatro e l’arte nasce tra la gente, nelle piazze, sulle spiagge e nelle piccole sale di quartiere e che tutti possono avvicinarsi, toccarla con mano e parteciparvi.

Il ruolo dell’operatore teatrale, che accompagnerà i partecipanti, consisterà nel guidarli in un training artistico e assisterli nello studio di un testo che potrebbe essere messo in scena alla fine del corso (maggio 2020).

Gli obbiettivi del corso sono sicuramente creare un clima di collaborazione e sensibilità tra i partecipanti, avvicinare la comunità all’arte ed alla cultura, creare un luogo di svago e integrazione.