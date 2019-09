'Anche i pesci piangono', vince la 3/a edizione del premio cinematografico Mauro Mancini

Prima edizione del Premio Guido Parigi assegnato a “Con i pescatori pugliesi, tra multe e quote per il pescespada” video-reportage di Luciana Coluccello.

Castiglione della Pescaia: È “Anche i pesci piangono” (Italia, 2017), cortometraggio di Francesco Cabras e Alberto Molinari che racconta della ricchezza e dell’impoverimento dell’Adriatico, attraverso le testimonianze dei pescatori, ad aggiudicarsi la 3/a edizione del premio cinematografico Mauro Mancini, il riconoscimento intitolato al giornalista toscano storica firma de La Nazione e marinaio appassionato, nell’ambito della 4/a Festa del Cinema di Mare dedicato ai cortometraggi che raccontano il rapporto tra l’uomo e la navigazione.

Tra le novità di questa edizione, il premio “Guido Parigi” assegnato a “Con i pescatori pugliesi, tra multe e quote per il pescespada” video-reportage di Luciana Coluccello, come miglior corto di taglio giornalistico, intitolato al giornalista della Nazione scomparso nel 2017. Entrambi i corti sono stati premiati da Enrico Vanzina, sabato 14 settembre, alle 21.00 presso il cinema Castello (via Calvino 1) di Castiglione della Pescaia (Gr), alla presenza dei registi Alberto Molinari e Luciana Coluccello.

Il riconoscimento, un premio in denaro di 1000€ per il premio Mancini e un faro in ceramica realizzato dall’ artigiano castiglionese Mariano Venzo per il premio Parigi, sono stati assegnati entrambi da una giuria presieduta dal critico cinematografico e curatore della manifestazione Claudio Carabba e composta da: Patrizia Guidi, direttrice della Biblioteca Italo Calvino di Castiglione della Pescaia; Alberto Lastrucci, direttore del Festival dei Popoli Simonetta Grechi, direttrice del Clorofilla Film Festival e Michele Tognozzi, direttore della rivista “Fare vela” e direttore sportivo del Club velico Castiglione della Pescaia.

Il corto “Anche i pesci piangono” ricostruisce, attraverso interviste a pescatori, la vicenda dell’Adriatico, un mare che fino a pochi decenni fa custodiva nelle sue acque un patrimonio di ricchezza e biodiversità e che oggi si ritrova impoverito e malato a causa, soprattutto, dell’eccessivo impatto esercitato da metodi di pesca aggressivi, come lo strascico di fondo. A fare da colonna sonora al film dei musicisti pugliesi che, interpretando ballate tradizionali, raccontano della vita di mare di una volta. Il tutto nella cornice dei luoghi più caratteristici e incantevoli della Puglia.

Girato insieme a Simone di Tella, “Con i pescatori pugliesi, tra multe e quote per il pescespada” racconta le difficoltà di un mestiere che oggi rischia di scomparire. Al centro della trama la vita dei pescatori di Monopoli, in Puglia, tra i pochi che ancora in Italia praticano una pesca tradizionale ed etica di pescespada. Dal pesante lavoro di recupero del palangaro, una lenza di 3200 ami lunga 55 chilometri alla gioia anche solo per un singolo pescespada pescato, passando per la rabbia per le spese e le restrizioni fiscali fino al senso di responsabilità nel buttare in mare gli esemplari piccoli di pesce spada per farli continuare a vivere, la giornalista ci mostra tre giorni e due notti passati in alto mare con i pescatori.

La Festa del Cinema di Mare si concluderà domenica 15 settembre alle 18.30 presso la Biblioteca Italo Calvino (piazza Garibadi) con la proiezione de “Diario di Tonnara”,documentario che sarà presentato dal regista Giovanni Zoppeddu.

Alle 21.15 al cinema Castello ci sarà la proiezione di “Wolf call” Sarà “Wolf Call” thriller ambientato in un sottomarino, esordio alla regia del francese Antonin Baudry.