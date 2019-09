La prima semifinale di Dilettando in Tv

Stasera su Toscana TV alle 21:20 Follonica protagonista.



Grosseto: La semifinale di Dilettando di Follonica in Tv. A partire dalle 21:20 di stasera, giovedì 12 settembre, andrà in onda la prima della due semifinali della popolare trasmissione condotta da Carlo Sestini, quella che il Comune della città del Golfo e il CCN La DolceVIta, hanno organizzato il 29 agosto in piazza a Mare.

Alle 16 esibizioni e alla presenza di Paco Perillo e delle vallette, Francesca Magdalena Giorgi, Ilenia Garofalo, Giada Ciarpi e Sara Maestosi e della cosplayer Valentina Serini, si è aggiunta quella del rapper Gringo Helsinki, artista dalla casa di produzioni milanese RM Production e dell’Uomo Gatto (Gabriele Sbattella) che figurava tra i giurati. Dunque per conoscere chi ha vinto la prima delle due semifinali e conquistare la finalissima, non resta che sintonizzarsi su Toscana Tv stasera e lunedì 16 alle 23:30 o altrimenti su Siena Tv sabato 14 alle ore 21 e in replica domenica 15 alle ore 13.